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الخرابشة : 5 اعتداءات على ممرضين خلال العام الحالي

8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة أنه خلال العام الحالي ولغاية آخر الشهر الماضي، كانت هناك 5 حالات اعتداء على ممرضين وصلت للنقابة وفي عام 2022 وصلت 4 حالات .
وبين الخرابشة، وفقا ليومية الغد، أنه في الأقسام الداخلية وطوابق المستشفيات فإن هناك ممرضا واحدا لكل 7 مرضى، وفي العناية المركزة فإن النسبة هي ممرض واحد لكل مريضين اثنين.
وأوضح أنه في أقسام الطوارئ، هناك تصنيفا للمرضى بين طارئة أو غير طارئة، وبالتالي فإن النسبة المقدرة هي ممرض واحد لكل 5 مرضى.
وقال الخرابشة إن الحالات التي تم الاعتداء عليها منذ بداية عام 2023، تواصلت مع مجلس النقابة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينا أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يسقط حقه القانوني.
وأوضح أنه يجب أن تدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة و أي قطاع آخر.
وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تسجل لدى النقابة يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة.


ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.
وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات المعتدين على الكوادر الصحية.
وأضاف الخرابشة: مثلما يتم تغليظ العقوبات على مخالفات السير، فإن الاعتداء على الموظف أثناء عمله في المستشفى يجب أن يكون عقابه رادعا.

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