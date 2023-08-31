الخرابشة : 5 اعتداءات على ممرضين خلال العام الحالي



ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.

وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.

وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات المعتدين على الكوادر الصحية.

وأضاف الخرابشة: مثلما يتم تغليظ العقوبات على مخالفات السير، فإن الاعتداء على الموظف أثناء عمله في المستشفى يجب أن يكون عقابه رادعا.

