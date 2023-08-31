لمنع اطلاق العيارات النارية.. مقترح بإلزام تقديم تعهد لكل من يريد اقامة حفل زفاف في الاردن
التاريخ
8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إنه ليس من الصعب على أفراد الأمن العام أن يتواجدوا في الافراح، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تواجد في كل فرح لرصد أي مخالفة تتعلق باطلاق العيارات النارية.
واقترح القضاة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن يحصل كل من يرغب بإقامة حفل زفاف على موافقة من الحاكم الإداري يتعهد فيها بعدم اطلاق العيارات النارية
وبين أن عدد الاسلحة المضبوطة في مستودعات مديرية الأمن العام يبلغ نحو 100 ألف قطعة سلاح.
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