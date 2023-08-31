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لمنع اطلاق العيارات النارية.. مقترح بإلزام تقديم تعهد لكل من يريد اقامة حفل زفاف في الاردن

8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إنه ليس من الصعب على أفراد الأمن العام أن يتواجدوا في الافراح، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تواجد في كل فرح لرصد أي مخالفة تتعلق باطلاق العيارات النارية.
واقترح القضاة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن يحصل كل من يرغب بإقامة حفل زفاف على موافقة من الحاكم الإداري يتعهد فيها بعدم اطلاق العيارات النارية
وبين أن عدد الاسلحة المضبوطة في مستودعات مديرية الأمن العام يبلغ نحو 100 ألف قطعة سلاح.

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