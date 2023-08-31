وفاة طفل بطريقة مأساوية في داغستان الروسية

وفاة طفل بطريقة مأساوية في داغستان الروسية
التاريخ
8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في جمهورية داغستان الروسية، مختنقا بعدما علق في حبل في فناء منزله حيث كان يلعب مع أقرانه.
وأوضحت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في الجمهورية، أن شرطة منطقة كيزليارسك تلقت بلاغا يوم الخميس، يفيد بوفاة طفل في الـ8 من العمر من سكان قرية ستيبنوي خلال لعبه في فناء منزله.
ووفقا للمعلومات الأولية، كان الطفل يلعب مع أقرانه ويتدلى على حبل معلق بشجرة عنب، وخلال اللعب التف الحبل حول عنق الصبي وعجز عن الإفلات بنفسه، وأصيب بالاختناق في نهاية المطاف".
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