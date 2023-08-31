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وفاة طفل بطريقة مأساوية في داغستان الروسية

8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في جمهورية داغستان الروسية، مختنقا بعدما علق في حبل في فناء منزله حيث كان يلعب مع أقرانه.

وأوضحت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في الجمهورية، أن شرطة منطقة كيزليارسك تلقت بلاغا يوم الخميس، يفيد بوفاة طفل في الـ8 من العمر من سكان قرية ستيبنوي خلال لعبه في فناء منزله.
ووفقا للمعلومات الأولية، كان الطفل يلعب مع أقرانه ويتدلى على حبل معلق بشجرة عنب، وخلال اللعب التف الحبل حول عنق الصبي وعجز عن الإفلات بنفسه، وأصيب بالاختناق في نهاية المطاف".

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