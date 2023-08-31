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أستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة في السعودية

8/31/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة في السعودية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشره الأستاذ على حسابه في "تيك توك"، حيث فاجأ طلابه بسيارة "آيس كريم"، كهدية لهم.
وأظهر المقطع لحظة دخول سيارة الآيس كريم إلى المدرسة، لتوزيعه على الطلاب والمعلمين، حيث تجمع الطلاب لأخذ الآيس كريم، وأعربوا عن سعادتهم بفكرة المعلم، وإدخاله السعادة على نفوسهم.

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