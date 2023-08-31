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الشواربة: أكثر من 1.840 مليون راكب لباص عمّان والباص السريع

8/31/2023 7:10:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، أن عدد ركاب باص عمان والباص سريع التردد وصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 1.840 مليون راكب.
وقال الشواربة، في تغريدة له عبر منصة X :"تستمر أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمان في ازدياد، حيث وصل عدد المستخدمين مع نهاية شهر آب الحالي ما يزيد عن مليون وثمانمائة وأربعون ألف راكب لباص عمان والباص سريع التردد".


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