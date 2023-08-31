تهنئة للدكتور معتصم شطناوي بمناسبة تعيينه عميدا لشؤون الطلبة في جامعة اليرموك
التاريخ
8/31/2023 7:10:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يتقدم الأستاذ احمد عبدالهادي البطاينة بالتهنئة والتبريك إلى الأستاذ الدكتور معتصم شطناوي ثقة مجلس أمناء جامعة اليرموك بتعيينه عميداً لشؤون الطلبة.
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