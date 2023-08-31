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تهنئة للدكتور معتصم شطناوي بمناسبة تعيينه عميدا لشؤون الطلبة في جامعة اليرموك

8/31/2023 7:10:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتقدم الأستاذ احمد عبدالهادي البطاينة بالتهنئة والتبريك إلى الأستاذ الدكتور معتصم شطناوي ثقة مجلس أمناء جامعة اليرموك بتعيينه عميداً لشؤون الطلبة.

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