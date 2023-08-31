الأردن يؤكد دعمه للجهود العربية التكاملية

الأردن يؤكد دعمه للجهود العربية التكاملية
التاريخ
8/31/2023 7:10:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، اليوم الخميس، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وكتب العضايلة منشورا عبر "إكس"، قال فيه:"قضايا وبنود مهمة في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء عرب، وترأست وفد الأردن المشارك فيه، مؤكداً دعمه لكل الجهود العربية التكاملية في هذا المجال".
وبحسب الأمانة العامة للجامعة، تأتي الدورة الحالية للمجلس قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر تشرين الثاني المقبل.
وتناول جدول أعمال الدورة المحور الرئيسي لأعمال القمة وهو ملف الأمن الغذائي العربي، خاصة في ضوء المعطياتٍ المُقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها، فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
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