الأردن يؤكد دعمه للجهود العربية التكاملية



وكتب العضايلة منشورا عبر "إكس"، قال فيه:"قضايا وبنود مهمة في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء عرب، وترأست وفد الأردن المشارك فيه، مؤكداً دعمه لكل الجهود العربية التكاملية في هذا المجال".



وبحسب الأمانة العامة للجامعة، تأتي الدورة الحالية للمجلس قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر تشرين الثاني المقبل.



وتناول جدول أعمال الدورة المحور الرئيسي لأعمال القمة وهو ملف الأمن الغذائي العربي، خاصة في ضوء المعطياتٍ المُقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها، فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.

