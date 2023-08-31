Saturday, 02 September 2023 02:53 GMT

الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع تابعة للمسلحين في ريفي حماة وإدلب

8/31/2023 7:10:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش السوري أنه، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي، يوم الخميس، استهدف مقرات التنظيمات االمسلحة في ريفي حماة وإدلب، بضربات جوية وصاروخية، أسفرت عن تدميرها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي، بأن هذه الضربة الصاروخية جاءت ردا "على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب".
وأضافت الوزارة أنه "عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت القوات السورية بالشراكة مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدميرها بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، بينها راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".

MENAFN31082023000208011052ID1106993742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث