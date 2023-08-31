وتاليا الخطوات:

أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين

ثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز

ثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين

رابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات

خامساً: عدم الدخول الى روابط وهمية ومواقع مشبوهة

سادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة

سابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى.

ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات

تاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني

