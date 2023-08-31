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مكافحة الجرائم الإلكترونية للمواطنين: 9 خطوات لحماية البيانات من الإختراق

8/31/2023 7:10:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، 9 خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ومنع اختراقها.
وتحت شعار ( احمي معلوماتك ) قالت الادارة للمواطنين إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن حماية البيانات من الاختراق.

وتاليا الخطوات:
أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين
ثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز
ثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين
رابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات
خامساً: عدم الدخول الى روابط وهمية ومواقع مشبوهة
سادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة
سابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى.
ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات
تاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني


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