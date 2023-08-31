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مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير السعودي محمد بن سلمان

8/31/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصور ومقاطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وسط التغني بإنجازاته ومواقفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا للأمير محمد بن سلمان، هنأوه فيها بمناسبة عيد ميلاده، كما أعربوا عن حبهم له، وشكرهم وامتنانهم لما يقدمه للمملكة العربية السعودية.

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