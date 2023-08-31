مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير السعودي محمد بن سلمان
التاريخ
8/31/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصور ومقاطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وسط التغني بإنجازاته ومواقفه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا للأمير محمد بن سلمان، هنأوه فيها بمناسبة عيد ميلاده، كما أعربوا عن حبهم له، وشكرهم وامتنانهم لما يقدمه للمملكة العربية السعودية.
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