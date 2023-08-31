مؤشرات الأسهم الأميركية: تراجع داو جونز



وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، 130 نقطة ليتراجع الى 34758 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 40 نقطة ليستقر عند 14063 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4515 نقطة، وكذلك استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1902 نقطة.



الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.