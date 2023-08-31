Saturday, 02 September 2023 02:52 GMT

مؤشرات الأسهم الأميركية: تراجع داو جونز

8/31/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجع مؤشر داو جونز في السوق المالي اليوم، فيما استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى، وارتفع سعر النفط الخام الأميركي.
وكانت المؤشرات حققت زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية عوضت عما خسرته خلال الأسبوع الماضي.


وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، 130 نقطة ليتراجع الى 34758 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 40 نقطة ليستقر عند 14063 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4515 نقطة، وكذلك استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1902 نقطة.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

MENAFN31082023000208011052ID1106993738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث