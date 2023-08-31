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داغستان تكافىء مقاتليها المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

8/31/2023 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سلمت السلطات الداغستانية محاربي الجمهورية المنتسبين لصفوف القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة والمتواجدة في مقاطعة زابوروجيه نحو 30 طنا من المستلزمات الضرورية لهم.
وأفادت الخدمة الصحفية لحكومة الجمهورية يوم الخميس، في بيان رسمي، بأن "رئيس الحكومة، عبد المسلم عبد المسلموف، خلال زيارته إلى مقاطعة زابوروجية، سلم العسكريين الدغستانيين الذين يحاربون في صفوف القوات الروسية في المقاطعة في إطار العملية العسكرية الخاصة، نحو 30 طنا من المستلزمات كدعم معنوي لهم خلال قيامهم بمهامهم القتالية".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم جمع المساعدات الإنسانية، مع مراعاة احتياجات المقاتلين، حيث تضمنت أجهزة تصوير حرارية، وطائرات رباعية، وبنادق، وملابس، وزيا رسميا، وأدوات مكتبية، بالإضافة إلى منتجات غذائية طويلة الأجل وقصيرة الأجل".

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