القمر العملاق

«برج خليفة»، الأيقونة المعمارية والحضارية في دبي، يتزين بـ«القمر الأزرق العملاق»، وهي ظاهرة تتجسد حينما يصل القمر إلى النقطة الأقرب إلى الأرض في مداره، المعروفة باسم الحضيض، على بعد نحو 363 ألف كيلومتر من كوكبنا، فيبدو أكبر بـ7 % تقريباً من البدر العادي.