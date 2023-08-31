Saturday, 02 September 2023 02:52 GMT

القمر العملاق

8/31/2023 7:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

«برج خليفة»، الأيقونة المعمارية والحضارية في دبي، يتزين بـ«القمر الأزرق العملاق»، وهي ظاهرة تتجسد حينما يصل القمر إلى النقطة الأقرب إلى الأرض في مداره، المعروفة باسم الحضيض، على بعد نحو 363 ألف كيلومتر من كوكبنا، فيبدو أكبر بـ7 % تقريباً من البدر العادي.

MENAFN31082023000110011019ID1106993735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث