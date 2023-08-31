القمر العملاق
التاريخ
8/31/2023 7:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
«برج خليفة»، الأيقونة المعمارية والحضارية في دبي، يتزين بـ«القمر الأزرق العملاق»، وهي ظاهرة تتجسد حينما يصل القمر إلى النقطة الأقرب إلى الأرض في مداره، المعروفة باسم الحضيض، على بعد نحو 363 ألف كيلومتر من كوكبنا، فيبدو أكبر بـ7 % تقريباً من البدر العادي.
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