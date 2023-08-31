كاميرا منزلية ترصد انتقام طالب كيمياء من جيرانه

في حادثة غريبة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم طالب يدرس الكيمياء يقيم في ولاية فلوريدا على تسميم جيرانه بزعم أنهم «مصدر إزعاج» بالنسبة إليه.

وقام الطالب الذي يدعى لي (36 عاماً) بتصنيع مادة كيميائية سامة، وحقنها أسفل باب منزل جاره. وبعدها بدأ الجيران يشعرون بأعراض غريبة ما اضطرهم إلى نقل طفلتهم الصغيرة إلى المستشفى.

ومع تكرار الحادثة ثارت شكوك صاحب المنزل، الذي يدعى عبدالله فقام بتركيب كاميرا مراقبة على باب منزله للوصول إلى الفاعل.

وكانت الصدمة عندما أظهر الفيديو جاره يحقن المادة خلسة، فيما يعتقد أنه خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون. وألقت الشرطة القبض على لي ووجهت له سلسلة من التهم، بما في ذلك حيازة مادة خطرة خاضعة للرقابة. ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة 5 ديسمبر المقبل.