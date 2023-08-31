مسيّرة «ذكية» تتفوق على أبطال من البشر

مسيّرة «ذكية» تتفوق على أبطال من البشر
التاريخ
8/31/2023 7:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تمكنت طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الاصطناعي من التفوق للمرة الأولى على أبطال سباقات الطائرات المسيّرة من بُعد، بحسب دراسة نشرت في مجلة «نيتشر»، ما يمهد الطريق لتحسين الأنظمة المستخدمة في السيارات الذاتية القيادة أو الروبوتات الصناعية.
وقال أليكس فانوفر، أحد ثلاثة أبطال في هذا المجال جرت الاستعانة بهم من مجموعة الروبوتات والإدراك في جامعة زيوريخ السويسرية لمواجهة المسيّرة الفائزة «لقد كنتُ قريباً جداً من المسيّرة ذاتية القيادة لدرجة أني شعرت باضطرابها فيما كنتُ أحاول عدم تركها».
وفازت المسيّرة بأغلبية سباقاتها ضد كل منهم، وأكملت أسرع لفة على الحلبة.
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