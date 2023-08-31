روبوت محادثة يتفادى الإجابة عن أسئلة حساسة

روبوت محادثة يتفادى الإجابة عن أسئلة حساسة
التاريخ
8/31/2023 7:09:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أطلقت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو»، أمس، روبوت المحادثة «إرني بوت» الهادف إلى منافسة برنامج «تشات جي بي تي» الأمريكي، لكن خصوصيته تكمن في تجنب أي أسئلة عن مواضيع حساسة.
ويمثّل طرح «إرني بوت» في السوق خطوة كبيرة على طريق تحقيق الصين طموحها لأن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030، لكن في إطار رقابة صارمة تفرضها سلطات بكين على المعلومات عبر الإنترنت.
وجاء في بيان أصدرته «بايدو»: يسعدنا أن نعلن أن «إرني بوت» أصبح متاحاً بالكامل لعامة الناس.
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