روبوت محادثة يتفادى الإجابة عن أسئلة حساسة

أطلقت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو»، أمس، روبوت المحادثة «إرني بوت» الهادف إلى منافسة برنامج «تشات جي بي تي» الأمريكي، لكن خصوصيته تكمن في تجنب أي أسئلة عن مواضيع حساسة.

ويمثّل طرح «إرني بوت» في السوق خطوة كبيرة على طريق تحقيق الصين طموحها لأن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030، لكن في إطار رقابة صارمة تفرضها سلطات بكين على المعلومات عبر الإنترنت.

وجاء في بيان أصدرته «بايدو»: يسعدنا أن نعلن أن «إرني بوت» أصبح متاحاً بالكامل لعامة الناس.