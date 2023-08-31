تشغيل ثالث جهاز كمبيوتر خارق في العالم
التاريخ
8/31/2023 7:09:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تشهد جامعة موسكو الحكومية اليوم إطلاق حاسوب عملاق روسي الصنع بقوة 400 بيتافلوب، الذي يعتبر الثالث في العالم من حيث قدرته، وفق «كومسومولسكايا برافدا».
وصرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي للصحافيين: «نطلق رسمياً حاسوباً خارقاً جديداً من صناعتنا.
وقد يكون جهاز الكمبيوتر الثاني أو الثالث في العالم من حيث قدرته».
MENAFN31082023000110011019ID1106993731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.