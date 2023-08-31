تشغيل ثالث جهاز كمبيوتر خارق في العالم

تشهد جامعة موسكو الحكومية اليوم إطلاق حاسوب عملاق روسي الصنع بقوة 400 بيتافلوب، الذي يعتبر الثالث في العالم من حيث قدرته، وفق «كومسومولسكايا برافدا».

وصرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي للصحافيين: «نطلق رسمياً حاسوباً خارقاً جديداً من صناعتنا.

وقد يكون جهاز الكمبيوتر الثاني أو الثالث في العالم من حيث قدرته».