قطعة جبن بـ30 ألف يورو

دفع مطعم إسباني 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدوياً تزن 2.2 كغ، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأغلى قطعة جبن، وفق موقع «أوديتي سينترال».

في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية مسابقة، حيث يتم بيع أفضل قطع جبن «كابراليس» بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

هذا العام، دفع مطعم «لياغر دي كالوتو» في أوفييدو بإسبانيا 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن «كابراليس» المصنوعة يدوياً من حليب البقر والماعز التي تنضج لأشهر عدة في كهف بجبال بيكو.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجاً شاركوا في المسابقة.

وقال غييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: «كنا نعلم أن لدينا جبناً جيداً، لكننا كنا نعلم أيضاً أنه من الصعب جداً الفوز».

«كابراليس» هو جبن طبيعي مصنوع يدوياً إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من حليب البقر والأغنام والماعز. أصبح جبن كابراليس يحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلوغراماً منه العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.