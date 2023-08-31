دبي تحتضن أول معرض للنباتات آكلة الحشرات

أعلنت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن احتضانها معرضاً مخصصاً للنباتات آكلات الحشرات اعتباراً من 31 أغسطس 2023، وهو المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة للنباتات المفترسة، الذي سيأخذ زوّار الوجهة في تجربة جديدة يتعرفون فيها على هذا العالم المليء بعجائب هذه الكائنات الفريدة وروعتها، إذ ستنضم هذه النباتات الجديدة من فصيلة آكلات الحشرات، وهي نباتات «خنّاق الذباب» و«نبات الإبريق» و«الندية»، إلى المجموعة الفريدة التي تحتضنها «ذا جرين بلانيت دبي» من الكائنات الأخرى.

وستتاح لزوار «ذا جرين بلانيت دبي» فرصة التعرّف إلى هذه الكائنات الفريدة والنادر وجودها بمنطقة الشرق الأوسط، خلال ورش عمل انعقدت اعتباراً من 31 أغسطس وتستمر حتى الثالث من سبتمبر في تمام الساعة 3 مساءً طوال هذه الفترة، وسيقوم فريق من العلماء البيولوجيين بإطعام هذه النباتات ليتمكن الضيوف من رؤيتها وهي تلتهم فرائسها من الحشرات.

ويمتاز نبات الإبريق بأوراقه أنبوبية الشكل التي يمكن أن يصل طولها إلى 3 أقدام، حيث إنها متخصّصة في اصطياد الحشرات والتغذي عليها، كما أن أزهارها تتلون بألوان اللحوم الحمراء التي تجذب الذباب إليها، وتفرز في الوقت ذاته روائح رحيق الأزهار لاجتذاب الحشرات الأخرى التي تتغذى عليها أيضاً.

ويعد نبات «خنّاق الذباب» الأشهر بين فصائل النباتات الآكلة للحشرات،كما تشتهر نباتات «الندية» التي تنتمي إلى فصيلة مكوّنة من 194 نوعاً من النباتات، بمظهرها البديع وأسلوبها الفريد في اصطياد فرائسها، وتستوطن بيئة واسعة تمتد من ألاسكا حتى نيوزيلاند.