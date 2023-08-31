شهدت قائمة الاكتشافات الأثرية في الإمارات تحديثات مهمة خلال العام الجاري من خلال الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة شكلت تأكيداً على فصول الحضارة العريقة التي شهدتها الدولة عبر التاريخ.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، باعتبارها تجسيداً لذاكرة الشعوب والمجتمعات، فضلاً عن أنها تعتبر من أهم العناصر التي تؤرخ لماضي الشعوب؛ حيث تعكس الاكتشافات الأثرية التي تزخر بها الدولة والتي تعود إلى آلاف السنين طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة.

وقبل يومين أعلنت هيئة الشارقة للآثار عن اكتشاف مجموعة جديدة من النقود تعرض للمرة الأولى، وضربت في حكم القواسم عبر العقود التاريخية، التي تعرف محلياً بـ«مرضوف القواسم».

ويعتبر «مرضوف القواسم» الضرب الثاني لحكم القواسم، ويعود إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، الذي بدأ حكمه في 1803م، بينما ضُرب المرضوف في 1805م. وحملت المجموعة، التي أعلن عنها لأول مرة، أسماء لحكام القواسم، منهم: الشيخ صالح بن محمد بن علي بن صالح القاسمي، الذي حكم رأس الخيمة بعد وفاة عمه الشيخ سيف بن علي بن صالح القاسمي في عام 1649م.

ويلاحظ بصفة عامة أن هذه النقود سكت جميعها من النحاس، وهي بسيطة من حيث التصميم؛ حيث اتخذت الشكل المستدير لقطعة النقود، وهو التصميم التقليدي للمسكوكات في العصر الإسلامي.

وفي يونيو الماضي أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تفاصيل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة في الإمارة، وتحديداً في منطقة العين، التي كشفت خلالها عن مواقع أثرية ومصنوعات يدوية تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام، وتغطي الفترة الزمنية الممتدة من نحو 1300 قبل الميلاد إلى 600م.

واكتشف فريق علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كنوزاً أثرية أخرى عند انتهاء أعمال التنقيب الإنقاذية لجزء من مقبرة تعود لفترة ما قبل الإسلام (300 قبل الميلاد - 300 م) تمّ العثور عليها أثناء تطوير الطرق والبنية التحتية في شعبية الكويتات في وسط المدينة، شرق متحف منطقة العين.

وقادت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عمليات التنقيب الأثرية على امتداد بلغ 11.5 كلم، وشمل ثلاث مناطق في العين، هي: الخريس والقطارة والهيلي؛ حيث أسفرت تلك العمليات عن إعلان اكتشافات أثرية تعود للعصر الحديدي، وتضم ضريحاً حجرياً ضخماً من العصر البرونزي، وما لا يقل عن 35 قبراً لأفراد من فترة ما قبل الإسلام، تحتوي على مخابئ لأسلحة حديدية.

وفي 20 مارس الماضي أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين عن أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثري بجزيرة السينية في موسمها الثالث، التي تشير إلى وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في الجزيرة ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي، وتقع المدينة بالقرب من الدير المسيحي القديم (دير السينية) الذي تم اكتشافه العام الماضي.