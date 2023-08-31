مريم علي أحمد النقبي.. ذاكرة غزيرة بمفردات التراث

الراوي، زاوية تبرز الرواة ممن توارثوا مهارة السرد ونقل المضامين من الذاكرة إلى الواقع، وذلك عبر المجالس والاجتماعات والفعاليات، متناولين التراث المحلي الإنساني عبر السنوات أباً عن جد، ومعالجين عدداً من القضايا الاجتماعية، ليسلطوا الضوء على التراث والشخصيات والقبائل، خاصة أن لكل منهم أسلوبه المميز للحديث عن الأماكن والقبائل. وفي الشعر والقصص والمواقف البطولية، يعتبر الراوي الذاكرة الحية التي تضيء لمن أُشكل عليه أمر أو معلومة ما، وهو المعلم في مجال سرد المعلومات التي تناقلتها الأجيال. ليكون الراوي بذلك الوجهة التي يقصدها الباحث للحصول على أصل المعلومة، فضلاً عن الجهات الرسمية التي تقصده في مناسبات كثيرة لذات الهدف، ولكن اليوم ومن هنا نتوجه للرواة لنقدم نبذة عن حياتهم؛ توثيقاً لسيرة مختصرة عن كلٍ منهم، تكريماً لهم ولدورهم الإنساني.

مريم علي أحمد النقبي من أهالي منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، وتحمل الكثير من المواهب والخبرات والعديد من الحرف اليدوية ومهارة السرد في أي محفل، وقد عملت في صغرها بمهارة في استخراج السمن ومنتجات الألبان، ومثل المئات من السيدات الإماراتيات أعطت الكثير من وقتها في ممارسة كل ما تقتنص من مهارات، حيث كانت ربة بيت وأماً وتقوم بكل الأعمال المنزلية، وتوجد لنفسها وقتاً للمتعة وتلك المتعة تجدها في الجلوس للتعامل مع خوص النخل لتكون سعفات النخيل صديقها الدائم، والأكثر قرباً منها في ساعات كثيرة، تارة تفصلهن عن بعضهن وتارة تحوّل السعف إلى ما يشبه الخيوط، وفي أوقات أخرى تبحث عن الألوان الطبيعية لأجل إضفاء شيء من الجمال على ما تبدعه أناملها، والأجمل أنها من الأمهات اللاتي عرفن البيئة المحيطة بهن، واغتنمت الفرص للتزود من تلك البيئة بتلك الألوان التي يفوح الكثير منها بروائح عطرية، مثل تلك التي تستخرج من النباتات.

وجدت الراوي مريم نفسها تدخل إلى مركز التنمية الاجتماعية لتمارس الحرف التقليدية، كما استفادت الكثير من المشاركات مع فرق العمل، لأنها تتشارك مع السيدات المعلومات والتجارب التي مررن بها، وتنقل ما اغتنمته من العمل جنباً إلى جنب مع الحرفيات إلى الأجيال. وترى أن مهارة الحديث إلى الآخرين تأتي مع الوقت وتتزين بالممارسة بحلو الكلام، وتغوص مريم في عالم مليء بحكايات تلاقي النساء مع بعضهن بشكل شبه يومي، ليتناقلن مع بعضهن الحكايات الملهمة عن تجاربهن، من تلك اللقاءات تتولد الدروس الكثيرة وتوثق المعلومات. وترتبط حياة مريم مع من حولها لأنهم جزء من تلك اللحظات التي تمدها بما تصنعه من منتجات، وأيضاً لأن من حولها هم مرآة للبيئة التي تعيش فيها، لأن الحرفيات والراويات من النساء هن حاضنات التراث عبر الزمن والتاريخ.

مريم النقبي هي جزء من مجموعة مترابطة كما هي الأيام والسنين مع الكثير من السيدات، وترى أن ما تقدمه من خلال نقل ما تحفظه في ذاكرتها ووجدانها ما هو إلا خلاصة حياة تبدأ يومياً مع كل صباح وتمدها بالكثير من الكنوز من مفردات التراث، ومنه العلاقات الإنسانية ونقل المعلومة الحقيقية. وتتحدث مع الآخرين عن قصة كل قطعة عرفتها أو صنعتها بذكر حكايتها وأهميتها في حياة كل من يقتنيها، خاصة أن أكثر ما تحب هو تصنيع المنتجات من سعف النخيل، ولذلك لا بدّ أن تشارك الأجيال حكاياتها وذكرياتها.