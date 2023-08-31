16 ورشة وجلسة في «مدارس الحياة»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن فعاليات برنامج «مدارس الحياة» في مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار والمنخول وحتا العامة، والذي يقدم مجموعة جلسات تفاعلية تهدف إلى بناء المهارات الحياتية وتحفيز الأفراد على تبني مفاهيم جودة الحياة، عبر الارتقاء بمستوى وعيهم واهتمامهم بصحتهم النفسية والبدنية، وتمكينهم من المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

ويتضمن برنامج «مدارس الحياة» الذي يطل الشهر الجاري تحت شعار «العناية بالنفس لحياة مليئة بالأشغال» 16 ورشة وجلسة باللغتين العربية والإنجليزية، ستمكن رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم من اكتشاف أساليب التصميم الداخلي وتأثيره في تعزيز الشعور بالانتعاش والحيوية داخل البيت، حيث سيتعلم المشاركون عبر سلسلة من الورش المتخصصة كيفية تحقيق التناغم في التصميم الداخلي للبيوت، من خلال التوازن المثالي للمساحات وتوظيفها بالطرق الصحيحة، وكذلك دور الإضاءة في خلق أجواء مريحة تبعث على الاسترخاء والراحة، وأيضاً استخدام القطع المختلفة لاستغلال المساحات المنزلية الخاصة.

كما يتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل نوعية أخرى، من بينها «التغذية السليمة» و«الطبق الصحي»، حيث تكشف الأولى عن فوائد التغذية السليمة وتأثيرها على الجسم، بينما تبرز الثانية الجوانب الأساسية لتخطيط الوجبات وأهمية الفيتامينات والمعادن لضمان الحصول على وجبات غذائية صحية ومتوازنة، فيما تبين ورشة «أسرار الطبيعة» طرق تحديد فوائد الثمار من أشكالها، وشرح طرق زراعة بعض النباتات داخل المنازل والاستفادة منها في الحصول على الكولاجين الطبيعي المفيد للبشرة.

كما سيكون المشاركون على موعد مع ورشة «كيف تخطط لمستقبلك»، وفيها سيتعلمون طرق إنشاء لوحات خاصة تتضمن أهدافهم وتحدد رؤيتهم المستقبلية، فيما تستضيف مكتبتا الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة ورشة «تقدير الذات» المخصصة للسيدات فقط، وفيها سيتَمكَنّ من اكتشاف نقاط قوتهن وكيفية استغلالها في تحقيق النجاح.

ومن ناحية أخرى، تستضيف مكتبة الطوار العامة، 3 ورش عمل نوعية تسلط الضوء على الصحة النفسية وبناء المهارات الذاتية، حيث سيتمكن المشاركون في ورشة «من الرأس حتى القدمين: كيف تؤثر الأعضاء على صحتنا؟» من اكتشاف تأثير العواطف على الصحة، والتعرف على طبيعة علاقة الأعضاء البشرية ببعضها البعض، كما سيتعلمون في ورشة «رحلة نحو عالم التشافي» كيفية التخلص من الصعوبات النفسية، ويتعرفون تقنيات تعزيز التشافي الذاتي، بينما يكتشفون في ورشة «ازرع حديقتك الخاصة في دبي» طرق رعاية النباتات والاهتمام بها في ظروف دبي المناخية، وتصاحب الورش ممارسة عملية لتوضيح التقنيات المختلفة لزراعة النباتات.

يذكر أن كافة ورش عمل وجلسات «مدارس الحياة» التثقيفية التي تستمر حتى مارس المقبل تقام تحت إشراف نخبة من المتحدثين والخبراء وأصحاب التجارب المميزة، حيث تعكس الجلسات حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة مبتكرة في «مكتبات دبي العامة».