إشادة عالمية بمشهد المأكولات المتنامي في دبي

تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن مشهد المأكولات وفنون الطهي في الإمارة أصبح ركيزة مهمة لتحقيق مزيد من الزخم المتسارع لقطاع السياحة، من خلال ما يقدمه هذا القطاع من تجارب استثنائية ومتنوعة، إلى جانب وجود مطاعم عالمية وطهاة مشهورين.

وكشف تصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي عن تألق دبي، حيث حجز مطعمان في الإمارة مكانهما على قائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم، إذ حصل مطعم «تريسيند ستوديو» المعروف بمطبخه الرائد وإبداعاته المبتكرة في الأطباق الهندية على المرتبة 11، إلى جانب فوزه بلقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023.

فيما حصد مطعم «أورفلي بروس»، الذي يقدم تحديثات مميزة للأطباق الكلاسيكية بأسلوب مبتكر، على المركز 46، كما ظهر مطعم «أوسيانو» للمرة الأولى في القائمة. وسلط دليل ميشلان الضوء على مركز دبي المتميز في فنون الطهي، مع نشر إصدارين من الدليل الشهير في يونيو 2022 و2023، حيث يعرض دليل 2023 90 مطعماً، بما فيها 17 مطعماً فائزاً بـ«بيب غورماند».

تقدير

ويواصل مشهد فنون الطهي المستدام نموه في دبي، حيث إنه ومع إطلاق نجمة ميشلان الخضراء في عام 2020 فقد تم تسليط الضوء على تلك المطاعم التي تتميز بالممارسات المستدامة. وقد حصلت ثلاثة مطاعم على نجمة ميشلان الخضراء، بما في ذلك مطعم «لوي» الذي تأسس محلياً، وانضم إليه مطعمان آخران في عام 2023 وهما «تيبل» و«بوكا».

ومن بين مطاعم دبي الشهيرة التي حصلت على تقدير في «دليل غولت آند ميلاو»، مطعم «11 وودفاير» في جميرا، و«21 غرام» في ميان مول، و«أمازونيكو دبي» في مركز دبي المالي العالمي. وهناك مطاعم حائزة على نجمة ميشلان مثل «إل ريستورانتي»، و«نيكوروميتو»، و«ستاي باي يانيك ألينو» و«ون آند أونلي» النخلة. وعن آفاق مشهد فنون الطهي المتنامي في دبي، تحدث اثنان من خبراء الطهي البارزين عن إدراجهما في القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، ودليل ميشلان دبي 2023.

وقال هيمانشو سيناي، رئيس طهاة مطعم «تريسيند ستوديو»: «لطالما كانت إمارة دبي مدينة نابضة بالحياة وتتطور بشكل سريع، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً على صعيد المأكولات وفنون الطهي».

ومن جانبه، قال غريغوري بيرغر، رئيس الطهاة في مطعم أوسيانو، أتلانتيس، نخلة جميرا: «نفخر بإدراجنا ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، وأن يتم اختيارنا من بين أفضل 100 تجربة طعام في العالم، وأن نكون من بين العديد من المحترفين المميزين في هذا المجال». توسع مشهد فنون الطهي في دبي مع العديد من المطاعم الجديدة التي تسعى لتعزيز سمعة الإمارة كوجهة عالمية لفنون الطهي والذواقة.

وتستضيف دبي مجموعة من المطاعم المشهورة وكذلك نجوم الطهاة العالميين الذين حصلوا على تقدير عالمي، بما في ذلك مطعم الرامن Konjiki Hototogisu الحائز على نجمة ميشلان في مول الإمارات، والمطعم الإيطالي الشهير Signor Sassi في سانت ريجيس جاردنز، والذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر.

وجهات

وتحولت بعض وجهات دبي إلى نقاط جذب مع وجود عدد من المطاعم الجديدة، حيث من المقرر أن يفتح مطعم Row on 45، الذي يديره «جيسون أثرتون» الشيف الحائز على نجمة ميشلان ليقدم إبداعاته في شهر سبتمبر لتجربة طعام حصرية تضم قائمة مأكولات مكونة من 17 طبقاً. فيما يقدم مطعم SOON الذي تم افتتاحه أخيراً، وهو أول مطعم ياباني في أبراج بحيرات جميرا، مزيجاً فريداً من ثقافة الألعاب اليابانية والمأكولات التقليدية، ويقدم مطعم Reif Japanese Kushiyaki في مجمع دبي هيلز للأعمال أطباق الشيف ريف عثمان المميزة، إضافة إلى مطعم «هوكر بوي» Hawker Boiالجديد الوجهة المميزة في أبراج بحيرات جميرا، والذي يقدم نكهات جنوب شرق آسيا في أجواء نابضة بالحياة.