حسين المهدي ورنا الرفاعي بطلا تحدي القراءة العربي بالسعودية

توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب حسين بن صالح المهدي، والطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلين على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 1.213.823 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات من 9454 مدرسة، تحت إشراف 24100 مشرف ومشرفة من جميع مناطق المملكة.

وجرى تتويج الطالب حسين بن صالح المهدي من الصف الأول الثانوي في مدرسة الفيصلية الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور، والطالبة رنا مهنا الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين الطالبات الإناث، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي نظم في الطائف بحضور الدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، ومشاركة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

كما جرى في الحفل تتويج فؤاد بن مضيف الطلحي، من منطقة الطائف التعليمية بلقب المشرف المتميز، في حين ذهب لقب المدرسة المتميزة إلى مدرسة «مدارس مواهب الوطن» من منطقة عسير التعليمية، وتأهل إلى التصفيات النهائية 3 طلاب من فئة أصحاب الهمم، من مجموع 647 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، وفازت باللقب الطالبة ريما عويد السلمي من الصف الأول الثانوي في مدرسة معهد النور من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية عشرة أوائل من الطلاب الذكور، وعشرة أوائل للإناث، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي لكل فئة على المستوى الوطني السعودي في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي.

قائمة

وضمت قائمة العشرة الأوائل الذكور، إضافة إلى الطالب حسين بن صالح المهدي بطل تحدي القراءة العربي، كلاً من فيصل عاطف الميمني من الصف الثاني الثانوي، في مدرسة بكة الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وصالح فلاح الزهراني من الصف العاشر، في ثانوية ابن حجر العسقلاني من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وعبداللطيف عبدالعزيز الدليم من الصف الثاني الثانوي في مدرسة سعد بن أبي وقاص من إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وعمر سعود الجعيد من الصف الأول الثانوي في مدرسة الحصان الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدمام، وهيف عبد اللطيف الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في ثانوية الأطاولة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، وأحمد عبد الله الناصر من الصف الثاني الثانوي في ثانوية الداهنة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة شقراء، ومحمد خالد الزهراني من الصف الثاني في «الجامعة الأهلية» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الخرج، وتميم العلواني من الصف الأول الثانوي في ثانوية أبي طلحة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ينبع، وياسر تركي الجهني من الصف الثالث في ابتدائية صوفان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بيشة.

كما ضمت قائمة العشرة الأوائل للإناث إلى جانب الطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلة تحدي القراءة العربي، كلاً من: بسمة عبد الله حُسيكي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة الثانوية الثانية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ينبع، وخديجة مهدي الشمري من الصف السادس في مدرسة «34 للطفولة المبكرة» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وجود حسن حدادي من الصف الثالث في ابتدائية الحضرور من إدارة التعليم بمنطقة جازان، وفرح عبد الكريم الزهراني من الصف السادس في مدرسة «34 مكتب شمال» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وهمس عيد محمد بكرين من الصف الثاني الثانوي في مدرسة الثانوية الرابعة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وترف محمد الحربي من الصف الرابع في مدرسة «الابتدائية 34» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حفر الباطن، وإسراء محمد الشنقيطي من الصف الأول الثانوي في مدرسة التربية النموذجية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وحنان محمد بسيوني من الصف التاسع في مدرسة «المتوسطة 46» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسلمى ياسر الأحمدي من الصف الثالث في مدرسة «الثالثة عشرة الابتدائية» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

مكانة

وأكد الدكتور سعد الحربي أن «المشاركة الدائمة لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في دورات تحدي القراءة العربي، وتقديمهم مستويات متميزة في التحصيل المعرفي، يعكس المستوى المتقدم الذي وصل له التعليم ومخرجاته في المملكة العربية السعودية، ويعكس اهتماماً كبيراً من المنظومة التعليمية في المملكة بنشر الثقافة». وثمن الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الطلبة على القراءة الدائمة والمعرفة والتركيز على الثقافة باعتبارها أفضل السبل لصياغة المستقبل القائم على الابتكار والأفكار الخلاقة.

مستويات متميزة

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: «يقدم طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في كل دورة من دورات تحدي القراءة العربي نموذجاً مشرفاً على صعيد المشاركة الواسعة، وعلى صعيد المستويات المتميزة خلال التصفيات، وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي والمجتمعي بتعزيز مكانة اللغة العربية والتشجيع على القراءة».