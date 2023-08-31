بالرقاد: بطولات دبي علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم»

انتزع المنتخب الصيني المركز الأول في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» التي أسدل الستار عليها أول من أمس بصالة هيلتون الحبتور سيتي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم حيث حقق «التنين» 18 ميدالية في «النخبة» منها «9 ذهبيات» و6 فضيات، و3 برونزيات ، فيما شهدت نسخة دبي تحطيم 7 أرقام عالمية.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية ودعم سموه للحدث، كما شكر خورخي مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية واللاعبين والحكام وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة شركاء النجاح وفرق العمل والمتطوعين وأجهزة الإعلام المختلفة وقناة دبي الرياضية.

وقال: إن بطولات دبي باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم» محققة العديد من المكاسب للمشاركين ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من قيادتنا الرشيدة.

ثناء

وأثنى ماسيمو داجية نائب مدير الرياضة في الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية على التنظيم موجهاً الشكر إلى دبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتها في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: إن الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على كافة الأصعدة.

وكرم الاتحاد الدولي ثاني بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولة وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة وعيسى مخشب ممثلاً لنادي دبي لأصحاب الهمم وقادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة فيما قدم بالرقاد درعا تذكارية لخورخي مورينيو.

وتسلم عماد رمضان رئيس بعثة مصر علم استضافتها للنسخة الجديدة «2025» مرحباً بالوفود بمصر.

من جانبه وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث ودعمه المتواصل لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي والرعاة وأجهزة الإعلام المختلفة والمتطوعين وكل فرق العمل.

وأشار العصيمي إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في بطولات دبي يعكس قيمتها والمستوى العالي الذي وصلت إليه مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير كل البطولات من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل وتمكين (أصحاب الهمم) من خلال الرياضة التنافسية.

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