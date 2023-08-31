قرعة أبطال أوروبا.. سهلة للكبار ونارية لسان جرمان

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت في موناكو، أمس، عن وقوع كل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي «مجموعة الموت»، كونها ضمّت باريس سان جرمان وبورسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.

وتضم المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاغن، غلطة سراي. بينما تتكون المجموعة الثانية من : إشبيلية الإسباني، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

ويتنافس في المجموعة الثالثة نابولي وريال مدريد وبراغا البرتغالي وأونيون برلين.

وتضم المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورغ، ريال سوسييداد.

في حين يلعب في المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

وضمت المجموعة السادسة: باريس سان جرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

بينما جاء في المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ، ريد ستار بلغراد، يونغ بويز.

و يتنافس في المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار دانييتسك، رويال أنتويرب.

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