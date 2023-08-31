هالاند ينام بشريط لاصق على فمه

كشف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ، أنه ينام وفمه مغلق كجزء من نظام ليلي مكثّف يهدف إلى الحفاظ على مستواه الرائع مع فريقه الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

وقال هالاند إن سبب ربط فمه هو زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر في النوم.

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