هالاند ينام بشريط لاصق على فمه
التاريخ
8/31/2023 7:09:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ، أنه ينام وفمه مغلق كجزء من نظام ليلي مكثّف يهدف إلى الحفاظ على مستواه الرائع مع فريقه الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.
وقال هالاند إن سبب ربط فمه هو زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر في النوم.
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