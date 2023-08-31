«الساحر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول بروسيا

حصد الجواد «الساحر» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـثلاثين التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية أول من أمس وذلك في ختام منافسات المحطة التاسعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي احتضنتها كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وأقيم السباق ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الثالث والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 30 ألف متفرج، وشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيول العربية في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

إنجاز جديد

ونجح الجواد «ساحر» المنحدر من نسل (نظام X جيزابيل بنت دورمان) بطل نسخة الكأس الغالية في موسكو عام 2021، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيف وقيادة الفارس شيجوشيف عيدمير في إضافة إنجاز جديد لمسيرته وتحقيق اللقب رقم 11 من أصل 19 مشاركة بعد فوزه المستحق بلقب الكأس في كازان الذي شهد مشاركة 13 خيلاً، وأقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة مميزة من قبل أفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.

وفرض «ساحر» سيطرته على مجريات السباق حيث تصدر مجموعة الخيول منذ البداية وحتى خط النهاية برغم مزاحمته عند منعطف النهاية من قبل الجواد «توفيق» الذي لم يقاوم طويلاً أمام اندفاع وقوة «ساحر» في عمق المستقيم، ليقتنص اللقب عن جدارة، بزمن قدره 02:05.07 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية ( توفيق) ( جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، فيما حل ثالثاً «دراجون فلاي تيرسك» (دبي هيروس X ديلوجيا بنت جيبارد )، للمالك موردوخوفيتش وإشراف المدرب خاتور تسيف وقيادة الفارس باتويف عليم.

شهد السباق وتوج الفائزين حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وممثلو الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

تأكيد

وأكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، أن الوصول للمحطة الروسية التاسعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ، يعد امتداداً مهماً لأجندة سباقات هذه الكأس الغالية في مضامير السباقات العالمية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة للحدث يقوده للوصول إلى أعلى المراتب العالمية بين جميع سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وقال الجابر : ما تحققه هذه البطولة من نجاحات في كل محطاتها يأتي تجسيداً لمدى اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالأصالة ورفعة الخيل العربية، والدعم والمساهمات الكبيرة التي تقدمها لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية لا سيما أن دولة الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في المجالات كافة، وأكد أن تنظيم المحطة التاسعة للبطولة في مدينة كازان يعد ثمرة لهذه العلاقات المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

أهداف

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «محطة كازان حققت أهدافها وقدمت صورة تنظيمية مميزة، وساهمت في تعزيز مسيرة النجاحات المتواصلة للكأس الغالية، حيث شهدنا سباقاً مثالياً قوياً ضمن الفئة الأولى، وحضوراً جماهيرياً كبيراً، وأصداء إعلامية واسعة، ونشكر سفارة الإمارات في روسيا ونثمن الجهود التنظيمية للهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي الذي احتضن الحدث للمرة الأولى بالتزامن مع الأعياد الوطنية لجمهورية تتارستان، بما يؤكد القيمة والمكانة المتقدمة للرياضة ودورها في تعزيز التعاون ومد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم».

من جهته قال سعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بما شاهدناه في مضمار كازان الدولي، حيث الحضور الجماهيري الكبير والكرنفال الاحتفالي والسباقات التنافسية بجانب الفعاليات المصاحبة، في ظل المشاركة القوية لنخبة ملاك ومربي الخيل العربي وأفضل المرابط الروسية في سباق الكأس الغالية، ومما لا شك فيه أن نجاحات سباق كازان تعد إضافة مهمة لمسيرة التميز للكأس الغالية التي تلقى ترحيباً واسعاً من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والجماهير والملاك والمربين في مختلف دول العالم».

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