28 لاعباً في تجمّع «الأبيض» بدبي اليوم

يتجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر مساء يوم غدٍ لمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في كرواتيا ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

وتضم بعثة الأبيض التي تغادر لمعسكر كرواتيا 28 لاعباً هم: خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف، محمد الشامسي لحراسة المرمى، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الضنحاني، مبارك أحمد مبارك، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة عبيد، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، زايد العامري.

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