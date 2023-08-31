الوصل يقسو على حتا بسباعية في كأس المحترفين

حقق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه حتا بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، مساء أمس، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (المحترفين)، ووضع الوصل بهذا الفوز الكبير، قدمه في ربع نهائي الكأس، بعدما سهّل من مهمته في لقاء العودة المقرر يوم 15 سبتمبر الجاري.

وسجل أهداف الوصل السبعة كل من علي صالح في الدقيقة 7، وكايو في الدقيقة 9، وفابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 52 و80، ونيكولاس خيمينز في الدقيقة 82، وأداما ديالو هدفين في الدقيقتين 85 و88. وتعادل بني ياس والجزيرة 2-2، ليتأجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي إلى لقاء الإياب. تقدم الجزيرة أولاً عن طريق مدافعه فيرناندو لوكاس في الدقيقة21.

وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26. وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة لأصحاب الأرض 32. ونجح فيكتور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39.

وأجل خورفكان وضيفه كلباء حسم بطاقة الصعود إلى دور ربع النهائي عقب التعادل الإيجابي بهدف، تقدم كلباء بالهدف الأول عبر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 5 وعدل للنسور لورينسي في الدقيقة 45 + 4.

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