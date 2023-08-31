تناولنا في الجزء الأول العديد من الأخطاء التحكيمية التي برزت خلال جولتي دوري أدنوك، خاصة في الأسبوع الثاني والذي شهد أداء متواضعاً للغاية مما أدى إلى غضب العديد من الأندية، وتساءل عدد من المتابعين عن سر تراجع الأداء التحكيمي على الرغم من فترة الإعداد الجيدة ووجود العديد من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والتميز، و«البيان» من منطلق الحرص على الارتقاء بمنظومة التحكيم تدق ناقوس الخطر أمام الجهات المعنية، وإبراز الجانب الخفي وراء تراجع الأداء سعياً لإصلاح الخلل وتدارك السلبيات التي تؤثر على أداء كوادرنا التحكيمية.

خلافات

شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل البيت التحكيمي، وتتزايد الخلافات الداخلية بين قضاة الملاعب ومدير إدارة التحكيم، الذي يحاول الانفراد بالعمل والتدخل في صلاحيات المدير الفني، من خلال إلقاء المحاضرات وتعيين قضاة الملاعب، وتولي مهمة تحليل الأداء خلال المباريات في الاجتماع الأسبوعي «برلمان قضاة الملاعب»، وتباين الآراء الفنية بينه المدير الفني في العديد من قرارات قضاة الملاعب، مما أدى إلى تشتيت ذهن قضاة الملاعب، وانعكس ذلك على أدائهم خلال إدارة المباريات، خاصة في ظل عدم وجود لجنة لقضاة الملاعب خلال الفترة الحالية بسبب إجراء العملية الانتخابية لمجلس الإدارة.

تدخل

بوادر الأزمة ظهرت منذ الموسم الماضي، بعدما تدخل مدير الإدارة في عمل وصلاحيات المدير الفني الإنجليزي ريتشارد ميلين، مما أظهره أمام الجميع بأنه متواضع الأداء، فتم الاستغناء عن جهوده، والاستعانة بخبير فني عربي يملك خبرات كبيرة، ومع بداية العمل واصل مدير الإدارة تدخله في الأمور الفنية، بينما يفترض أن دوره إداري بحت لتسهيل مهمة قضاة الملاعب، وكانت المحصلة اختلافه مع المدير الفني، وعدد من قضاة الملاعب الذين اعترضوا على طريقته، فقام بإيقاف بعض قضاة الملاعب ويلاحظ غيابهم في أول جولتين، من بينهم قضاة ملاعب دوليون، كما تقدم بمذكرة بحق بعض الفنيين بالإدارة مطالباً بالاستغناء عنهم، مما أوجد شرخاً داخل جدران البيت التحكيمي وتسبب في نوع من الإحباط لدى الأغلبية، وانتابتهم عدم رغبة في العطاء ومن هنا ظهر الأداء متواضعاً خلال المباريات الماضية.

شكوى

أمام ما يحدث داخل البيت التحكيمي تقدم عدد من قضاة الملاعب بشكوى إلى القائم بعمل رئيس الاتحاد، حرصاً على الصالح العام، وسعياً لتدارك تلك الأخطاء التي لها تأثير سلبي على المنظومة، من منطق أن ما يقوم به مدير الإدارة ليس من صلاحياته، فهو مسؤول عن الأمور الإدارية فقط، مطالبين بضرورة التدخل وتصحيح المسار بما يخدم التحكيم وتطوره، وتحديد الصلاحيات لكل فرد من الأعضاء المشرفين على منظومة التحكيم، مع أهمية الاستعانة بكفاءات مواطنة لتولي مهمة مدير الإدارة، وترشيح بعض الكوادر المشهود لها بالخبرة والكفاءة مثل الدوليين السابقين محمد عمر ومحمد الجلاف ومحمد الجنيبي.

تعيينات

«البيان» استطلعت آراء بعض قضاة الملاعب السابقين فيما يحدث داخل البيت التحكيمي وخارجه في الملاعب، فقال المخضرم فريد عبد الرحمن لسنا راضين عما يدور سواء في الأداء داخل الملعب أو الخلافات الداخلية القائمة، وإذا تحدثنا عن الأداء الفني خلال المباريات فهو يفتقد التعاون المنشود بين قضاة ملاعب الساحة وزملائهم في تقنية الفيديو، حيث يلاحظ أن هناك نوعاً من «الاتكالية» المتبادلة، كما توجد حالات تحكيمية سهلة يستغرق وقت مراجعتها 7 دقائق من قبل الحكم، كما يوجد خلل في تعيينات قضاة الملاعب، فهناك تعيينات تتم بشكل غير سليم بوضع حكم غير مناسب للمباراة، مما ينعكس على الأداء.

وعبر فريد عبد الرحمن عن حزنه مما يحدث من خلافات داخل البيت التحكيمي نتيجة عدم وضوح الصلاحيات بين مدير الإدارة والمدير الفني وباقي عناصر المنظومة، وبدأ تباين وجهات النظر بين الاثنين في تحليل أداء قضاة الملاعب ولكل منهما رأي مختلف مما أدى إلى تشتيت ذهن قضاة الملاعب وأصبحوا في حيرة من أمرهم لعدم معرفتهم مع من يقفون ويسمعون لتعليماته، وكل طرف من المسؤولين له رأي مختلف ويعتبر نفسه المسؤول الأول، وهنا الأمر يتطلب وقفة عاجلة لتحديد الصلاحيات أو إجراء تغييرات بما يخدم الصالح العام.

خلل

أما الحكم الدولي السابق عبد الله العاجل فقال: الأداء التحكيمي في الجولة الثانية لدوري أدنوك غير مقبول من كوادر متميزة ومشهود لها بالكفاءة، حيث كثرت الأخطاء في الألعاب التي تحدث داخل منطقة الجزاء، مع وجود جدل في احتساب ركلات جزاء أو عدم احتساب رغم سهولة الحالة حتى للمشاهد سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، وقلة التعاون بين تقنية الفيديو وقضاة الملاعب، وعدم الرغبة في التدخل في بعض الحالات اعتماداً على منح الفرصة لحكم الساحة، مما جعل البعض يكون انطباعاً سلبياً عن أداء قضاة الملاعب من بداية الموسم، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة زيادة التعاون بين حكام تقنية الفيديو وزملائهم قضاة ملاعب الساحة، وندرك أن هناك جهوداً مبذولة بشأن حكم الفيديو لا نقلل منها ولكن نطالب بتعزيزها. وأضاف عبد الله العاجل قائلاً: لابد أن تكون هناك جرأة في اتخاذ القرار وأن يتحمل الحكم مسؤوليته كاملة دون اعتماد على تقنية الفيديو، واعتبارها كأنها غير متواجدة، وهي في الأساس تعتبر مساعدة، وأن تكون هناك ثقة بالنفس أكبر، وطالب العاجل بأهمية وجود مصداقية في جلسات تحليل الحالات التحكيمية من قبل إدارة الحكام، لأن اختلاف المعايير من مسؤول لآخر يترتب عليه تراجع الأداء كما نراه حالياً للأسف.

توضيح

تشريح الواقع التحكيمي خلال جولتي البداية، وتسليط الضوء على بعض القرارات السلبية، لا يقلل من الجهود التي بذلت خلال معسكر الإعداد الخارجي، والمطالبة بمزيد من التعاون بين حكام تقنية الفيديو، لا يقلل من الجهود الكبيرة للقائمين على تلك المنظومة خاصة وهناك كوادر مواطنة أثبتت كفاءتها في إدارة العمل، مثل الدولي الأسبق عبد الواحد خاطر الذي يعتبر من الكفاءات المواطنة التي حققت نجاحاً في مهمتها.

لمتابعة الجزء الأول:

ــ أداء قضاة الملاعب يثير غضب الأندية





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