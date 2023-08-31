الرياضة الإماراتية تعزز مكانتها بإنجازات عالمية

على مدار شهر أغسطس الماضي، كانت الرياضة الإماراتية حاضرة بقوة في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والعالمية، وأكدت مكانتها في مختلف الألعاب، بحصد العديد من الميداليات الملونة والحصول على المناصب الدولية.

وشهد شهر أغسطس مشاركات واسعة لرياضة الإمارات، ورفع علم الدولة عالياً في أكثر من مناسبة بالوقوف على منصات التتويج، كما تميزت رياضة الإمارات بتنظيم فعاليات عالمية، على رأسها مونديال رفعات القوة بدبي، الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه الأنجح، وأنه جاء استثنائياً في كل شيء.

وبرزت نتائج وإنجازات الألعاب القتالية، بعدما نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو في تصدر الترتيب العام لبطولة العالم في كازاخستان، وسط مشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة، وحقق لاعبو الإمارات 46 ميدالية(15 ذهبية و12 فضية و19 برونزية). وفاز المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة بالمركز الرابع في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، متقدماً 5 مراكز عن ترتيبه في نسخة العام الماضي، وأحرز لاعبو المنتخب 12 ميدالية متنوعة، بعدما حصدوا 4 ميداليات في نسخة 2022. وفي المواي تاي، أحرز منتخب الشباب 5 ميداليات في البطولة العربية في ليبيا. وفي الجودو، أحرز نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني، الميدالية البرونزية في الوزن الخفيف تحت 66 كجم، ضمن بطولة «الماستر الكبرى» في بودابست.

كما توج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولتي «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا فئة «3 و4 نجوم»، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من جميع أنحاء العالم.

وفاز سلطان محمد اليحيائي رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، برئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية. وفازت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بعضوية لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي للعبة.

واحتل منتخبنا الوطني المركز العاشر على مستوى العالم والثالث آسيوياً في تصنيف أغسطس والصادر عن Beach Soccer Worldwide بعدما جمع 1449 نقطة.

187

وحقق المتسابق ماجد المرزوقي من فريق أبوظبي للشراع الحديث الميدالية البرونزية تحت 16 سنة لفئة الإلكا 4 بكأس بولندا لقوارب الإلكا، والتي أقيمت بمشاركة أكثر من 187 بحاراً من 11 دولة، وجاء سادساً في الترتيب العام، وفاز زميله محمد الزعابي بالمركز الرابع. وفي مونديال رفعات القوة، الذي نظمته دبي واختتم أول من أمس،واصل لاعبو الإمارات تحقيق الإنجازات، وكان أبرزها إحراز أحمد خميس البلوشي لاعب المنتخب الوطني لرفعات القوة 3 ميداليات ملونة.

وضمن سباقات الدراجات، أحرز تيم ويلينز دراج فريق الإمارات المركز الثاني وقميص القائد، بالمرحلة الرابعة لطواف رنيوي ببلجيكا، كما أحرز رافال ماجكا نجم الفريق أيضاً لقب المرحلة الثالثة من طواف بولندا، بعد تألقه في طواف فرنسا.

وفي الألعاب الذهنية، فاز علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالمركز الأول في «مهرجان كان الدولي السنوي للشطرنج» في فرنسا بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

واختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في بطولة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينبيج الكندية محققة إنجازات فريدة على المستوى الدولي حيث حصدت 42 ذهبية و31 فضية و26 برونزية.

وفي رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، أحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك 27 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، بالمنامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز