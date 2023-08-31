«الراب»... موسيقى من رحم المعاناة

بينما أراقب امتحان نهاية الفصل الدراسي الماضي، لاحظت طالبة ترتدي قميصاً بني اللون مطبوعاً عليه باللون الأبيض صورة كبيرة لوجه مطرب الراب الراحل توباك شكور.

ولأن شكور رحل عن عالمنا بمنتصف التسعينات، قلت لنفسي ربما أعجب القميص تلك الفتاة الصغيرة فاشترته دون أن تعرف صاحب ذلك الوجه. ولِمَ لا، فكثير من شبابنا يرتدون اليوم ملابس مطبوعاً عليها صور لآخرين من المشاهير في عالم السياسة دون أن يعرفوا من هم. لذلك، وحين همت الفتاة تغادر القاعة، سألتها «من صاحب ذلك الوجه المطبوع على قميصك؟». فنظرت لي وقد بدت ملامحها وكأنها فوجئت بتلك التي تعيش في هذا العالم ولا تعرف توباك شكور، وأجابت باستنكار «إنه توباك».

تأملت الموقف برمته فاستدركت. فهناك فارق كبير بين توباك شكور وغيره ممن لا يعرفهم هذا الجيل. فشكور جزء من ظاهرة تؤكد أن المعاناة تصنع العالمية. فجيل فتاتنا في أرجاء المعمورة مولع بموسيقى الراب ومنغمس في ثقافة الهيب هوب، رغم أن هذا الجيل قد لا يعرف أصولهما ولا ما وراءهما من معاناة.

فموسيقى الراب، كجزء من ثقافة الهيب هوب عموماً، التي يحتفلون هذه الأيام بيوبيلها الذهبي، ظاهرة شديدة الجدلية. فالكثيرون يعتبرونها تحض على العنف وتفسد الذوق العام للشباب. لكن هذا الجدل نادراً ما يتطرق لدلالات الظاهرة وأصولها والسبب وراء جذبها للشباب من اليابان لهولندا، ومن البرازيل لجنوب أفريقيا.

وموسيقى الراب نشأت من رحم معاناة السود الأمريكيين، مثلها مثل موسيقى الجاز. فكلتاهما أداة لمقاومة القهر والتمييز العنصري. والسياق الأمريكي الذي ظهرت فيه موسيقى الراب له علاقة وثيقة بجاذبيتها حول العالم. فرغم النجاح المحدود الذي حققته حركة الحقوق المدنية في الستينات، كان رد الفعل المضاد لها شديد القوة والعنف. ومع بداية السبعينات، بدأ التراجع المنظم عن مكتسباتها. وهو التراجع الذي أخذ أشكالاً متعددة لا تزال تجري على قدم وساق.

وبوصول السود لعشرات المناصب المنتخبة في أعلى مراتب الحكم، صاروا طبقة قائمة بذاتها، فأغلقت دونهم القنوات المؤسسية، خصوصاً في وجه الفقراء السود الذين استحال تمثيلهم في نظام يقوم على جماعات المصالح القوية، وتمويل الحملات الانتخابية بملايين الدولارات. وباتت الأحياء الحضرية الفقيرة التي يسكنها السود تعاني مما تعانيه دون أن يكون لها صوت يجأر بأنينها. وفي هذا السياق تحديداً ظهرت ثقافة الهيب هوب، وموسيقى الراب في السبعينات. فهي ظهرت في أحياء السود الحضرية الفقيرة وعبرت عن معاناة شبابها.

بعبارة أخرى، فإن موسيقى الراب ذات طابع سياسي بامتياز، وهي تنطوي في كلماتها ومشاهدها ورقصاتها على دلالات رمزية لا تخطئها العين. فعلى سبيل المثال، جلست المغنية الجميلة بيونسيه في إحدى أغنياتها الشهيرة فوق سيارة غارقة في المياه، إشارة لمدينة نيو أورليانز، ذات الأغلبية السوداء، التي دمرها إعصار كاترينا. والأغنية حافلة بالمشاهد الدالة على عنف الشرطة ضد السود وإشارات لحركة «حياة السود مهمة». بل إن بيونسيه أثارت جدلاً صاخباً بسبب الدلالات الرمزية التي انطوت عليها أغنية أخرى ذات دلالات تشير مشاهد رقصاتها للزعيم الأسود مالكولم إكس وتستخدم شعار حركة «القوة السوداء» في الستينات.

والحقيقة أن الذين ينتقدون موسيقى الراب باعتبارها تمجد العنف يصدقون الأكذوبة التي تزعم أن السود مسؤولون عن العنف والجريمة بأمريكا، رغم أنهم أول ضحاياه. ولعل أغنية مطرب الراب، جامبينو، التي لاقت شعبية عالمية طاغية عندما ظهرت أول مرة عام 2018 تجسد ذلك المعنى. فالأغنية اسمها «هذه هي أمريكا» وكلماتها ومشاهدها تعكس معاناة السود. ففي أولى لقطاتها يرقص جامبينو بطريقة غريبة، تماماً كما كان البيض الذين يقلدون السود يسخرون منهم زمن الفصل العنصري.

ثم يرقص بعدها مع مجموعة من طلاب المدارس وعلامات السعادة بادية على وجوههم، بينما الخلفية حافلة بفوضى عارمة، وكأنه يقول إن العالم الذي يرقص سعيداً على أنغام الراب لا يدرك حجم المعاناة التي خرج الراب من رحمها. والعنف الموجود في المشاهد هو بالضبط ما يتعرض له السود. فالمشهد الذي يفتح فيه جامبينو نار سلاحه على فريق الإنشاد الديني بكنيسة، هو تماماً ما فعله الإرهابي الأبيض ديلان روف حين اقتحم كنيسة للسود بمدينة تشارلستون عام 2015 فقتل، بدم بارد، تسعة وجرح آخرين. ومشهد النهاية بالغ التأثير، ففيه يجري جامبينو وعلى وجهه ملامح الذعر والخوف، وكأنه يهرب من كل ذلك العنف.