فرغت من تصفح ديوان حافظ إبراهيم، لأضعه إلى جانب ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي.

تركته، وما زلت أحس دبيب الحياة في كل بيت قرأته، وأشعر بالحرارة تسري في كل كلمة من كلماته، فخلتُ أنني أسبح في بحر من الجزالة والنصاعة والبيان، والدقة في التركيب والتبيان، وهل ثمة شاعرٌ أو ناثرٌ يكابر أو يماري فيما قلت، ويصفني بالإفك والبهتان!!

على أن شعره مع قوته مَشوب بشيء من الاضطراب والبعد عن الصواب.

وقد أخذ النقاد أشياء مثل ذلك على شعراء العصر الجاهلي وما تلاه من العصور.

غير أن ما يميز حافظاً طبيعته القوية، وثقافته الغنية، فقد رعى نفسه، وأنفق فلسه في طلب الأدب ليتزيّن به بين الناس، ويغدو في جلائل الجُلاس، حتى أمسى - مع الزمن - صرحاً عالياً، متين البنيان، راسخ الأركان.

ومهما كان رأي النقاد فيه، فإن رأي خلصائه وأصدقائه أكثر قارئيه، وأعظم سَواد طالبيه.

فلا جرم أن كان حافظاً لا يُبارَى عبقريُّه؛ ولا ‌يُفْرى ‌فرِيُّه بعجيب صنعته، وقويّ إلهامه وحرفته، وتأثيره في شعراء عصره، ونظام دهره، ومن جاء بعدهم، حتى صار شاعر النيل، والصادح الأثيل، ذا المجد الأصيل.

وقد ذكر الأديب الرافعي أن الأستاذ محمد كرد علي لقبه بشاعر المجتمع، أيام كان في مصر، فتعلق حافظ باللقب ورآه تعبيراً صحيحاً، وبيعاً ربيحاً، ومطابقاً لما في نفسه صريحاً.

ويرجع النقاد عبقريته إلى تعلقه بلزوميات المعرِّي، واستظهاره أكثرها، فكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر الاجتماعي.

قال الرافعي: قال لي حافظ يوماً: «أنا لا أعد شاعراً إلا من كان ينظم في الاجتماعيات، فقلت له: وما لك لا تقول بالعبارة المكشوفة: إنك لا تعد الشاعر إلا من ينظم مقالات الجرائد». وقد كان بعض النقاد يرون في حافظ أنه في الأصل مؤرخ وشاعر، وليس العكس، فقد برز للتاريخ في أصل طبيعته، ثم زيدت فيه موهبة الشعر،... وصح له بهذا الاعتبار أن يقول إنه الشاعر الاجتماعي.