ما شغل الناس عبر الإنترنت

يشعر الإنسان بمتعة، حينما يرضي فضوله بمعرفة ما الذي يشغل الناس في العالم، في الـ 3 سنوات الماضية. وأسهل الطرق إلى ذلك، التجوال في مواقع البحث الإلكترونية، حيث من السهل تتبع مستخدمي شبكة الإنترنت في بحثهم اليومي. ومعلوم أن الاهتمامات البشرية مساراتها واضحة؛ فهي إما على علاقة بالذائقة كالفنون، أو الميول كالهوايات، أو «بالصحة والغذاء والأمن»وهذا المثلث هو الأكثر اهتماماً لدى إنسان العصر.

عام 2021 كان متميزاً، بسبب جائحة كورونا وأخبار «كوفيد 19». إلى حد أطلقت الصحافة على عمليات التحري المحمومة حينذاك «الإفراط بمتابعة الأخبار السيئة». وفازت بأولوية البحث الهواتف النقالة لا الحواسيب. وشهد العام نفسه، معدلات بحث عالية عن «الصحة النفسية»، لمعرفة أهم الطرق للحفاظ على الصحة النفسية والتعافي. وتساوق معها البحث عن المصطلحات، مثل «إيجابية الجسم» و«عبارات التشجيع» للتغلب على الأفكار السلبية.

وجاء إعصار «إيدا» في الفترة ذاتها، ليخلف الجفاف وحرائق غابات هائلة، مما كرس التفكير لدى الناس بأن حالة الكوكب ليست في أمان، وأن الآثار المتوقع أن يأتي بها التغير المناخي ستكون مدمرة. ما دفع المستخدمين للبحث عن طرق العيش الأفضل والأكثر ملاءمة للبيئة، كما جرى الاهتمام بكيفية الحفظ والاستدامة. واهتم المستخدمون، في المدن والجزر على حد سواء، بالبحث، في حالة مضاعفات تأثيرات التغير المناخي، عن الحلول التي تضمن النجاة، بعدما تعاظم التهديد على جزر فيجي.

لتأتي الحروب ونذر اتساع رقعتها، كهاجس ثقيل ومقلق، عززته متابعة أخبار الحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها السلبية على الغذاء، نقص الحبوب والأسمدة الزراعية والطاقة.وأما الموضوع الأكثر جدة من نوعه، هو «الرموز غير القابلة للاستبدال»، وأطلق عليها بالإنجليزية «NFT». ليثير الاهتمام لعلاقته بكسب المال؛ ويقصد به البحث عما لا يمكن استبداله، مثال: تغريدة لجاك دروسي مؤسس موقع تويتر بيعت بــ 2.9 مليون دولار.