«البريكس».. تكتل اقتصادي مهم

أضحت مجموعة البريكس تكتلاً اقتصادياً مهماً على المستوى العالمي، وبدأت كثير من الدول تبدي رغبتها بالانضمام إلى هذه المجموعة أملاً في تحقيق مصالح اقتصادية كبيرة، لكن السؤال الكبير الذي يدور في خلد المراقبين هو ما الدلالات الاستراتيجية لهذا التكتل الجبار؟.

قبل الولوج في هذا الموضوع علينا التعرف إلى ثقل هذه المجموعة، حيث تتشكل المجموعة من خمسة أعضاء حالياً وهي البرازيل، الهند، روسيا، الصين، وجنوب أفريقيا.، والمتوقع انضمام ست دول أخرى إلى البريكس في بداية العام 2024، وهي الإمارات، والمملكة العربية السعودية، مصر، الأرجنتين، إيران وإثيوبيا. وحسب المصادر المتوفرة فإن مجموعة سكان البريكس حالياً حوالي 3.21 مليارات نسمة، أي 41.5 في المئة من سكان العالم. كما تشكل اقتصاداتها الصاعدة ما يربو على 28 تريليون دولار، أي أكثر من ربع اقتصادات العالم. بينما تشكل مساحة أراضيها الشاسعة ما يزيد على 39 مليون كيلومتر مربع. ويتوقع عالم اقتصادي أمريكي أن المجموعة ككل ستكون مهيمنة على الاقتصاد الكوني في العام 2050.

وقد تربعت الولايات المتحدة على عرش النظام الاقتصادي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت أمريكا والتي خرجت من تلك الحرب منتصرة تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، وتمتلك أكبر احتياط للذهب خارج المنظومة السوفيتية.

وعندما عقد اجتماع بريتون وودز في العام 1944، استطاعت الولايات المتحدة أن تتعهد بتقييم عملتها الدولار مقابل الذهب، وتكفلت الولايات المتحدة بدفع أونصة من الذهب لخمسة وثلاثين دولار. وبذلك أصبح الدولار مثل الذهب، بل أفضل من الذهب والذي يمكن لحامل الدولار أن يجني فوائد على إيداعاته من العملة الأمريكية.

وبهذا السبب بدأ العالم باقتناء عملة الدولار لجهة ضمان المقابل من الذهب وقوة الاقتصاد الأمريكي. وأضحى الدولار العملة المفضلة كاحتياط للدول وللتداول التجاري العالمي.

وفي الوقت نفسه كانت أمريكا تخوض حرباً باردة ضد الاتحاد السوفيتي وشركائه من حلف وارسو، بل تعادهم إلى الدول المستقلة حديثاً لتحجيم النفوذ الشيوعي فيها. وقد وظفت واشنطن قوتها الجيواقتصادية المهولة في الحرب الباردة. ومقابل ذلك كانت الولايات المتحدة تقدم خدمات عامة دولية لانسيابية التجارة الدولية وتدفق الرساميل عبر القارات وحماية طرق الملاحة البحرية عبر تواجد أساطيلها في أعالي البحار. وعززت من هيمنتها بإنشاء مؤسسات فاعلة في السياسة الدولية كالأمم المتحدة والتي مقرها في نيويورك. كما أنشأت منظمات دولية معنية بإدارة الاقتصاد العالمي وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومقرّهما العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكما قالت عالمة الاقتصاد السياسي الإثيوبية كارلا نورلوف إن الولايات المتحدة جنت الكثير من المصالح بلعبها دور المهيمن على الاقتصاد الدولي، وأن الخدمات العامة التي قدمتها سواء كانت العملة الدولية أو حماية حرية الأسواق أو القوة العسكرية للتدخل لمنع أية تهديدات للأمن الدولي لم يكن مجاناً. ورغم أن كثيراً من الدول استفادت من هذه الخدمات العامة نسبياً بشكل أكبر.

وهذه التطورات للاقتصاد السياسي للنظام العالمي أدى إلى نشوء تكتلات أخرى كبديل للنظام التي أسست له الولايات المتحدة بعيد الحرب العالمية الثانية، وقد شجع هذا التوجه ما حصل من أزمة مالية كبيرة في الولايات المتحدة لعام 2008، والذي عانت منه كثير من دول العالم. إضافة إلى تسييس منظومة الأسوفيت المالية من قبل واشنطن والتي باتت تتحكم في كثير من التبادل التجاري والمالي والعالمي خاضعة للسيادة الأمريكية دون مساءلة من قبل أي جهة دولية.

يقول المؤرخ الهندي، زروار سينغ، إن هناك ثلاث مساهمات رئيسة يقدمها تكتل بريكس للعالم. الأول يتعلق بالمحافظة على القيم الحضارية والنظم السياسية مع الانخراط في العولمة، والثانية خلق مؤسسات مالية مستقلة دون الاشتراطات والقيود التي تفرضها الأنظمة المالية الحالية. أما الثالثة هي تأسيس بنك التنمية الجديد والذي قدم منذ تأسيسه قروضاً ميسرة لمئة مشروع تختص بالبنية التحتية بقيمة 34 مليار دولار.

ختاماً، من المهم أن تكون مجموعة البريكس مجموعة اقتصادية تهتم بالتجارة والاستثمار وخلق نظام اقتصادي أكثر إنصافاً، وخاصة لدول الجنوب.