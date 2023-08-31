القراءة والعبث!!

في الحقيقة لقد أخافني واستفزني معاً، الإعلان الذي انتشر في بعض الصفحات على الفيسبوك حول قيام إحدى دور النشر المصرية بتقديم ترجمة جديدة لرواية جورج أورويل (مزرعة الحيوان) باللهجة المصرية وبعنوان مستفز هو (مزرعة البهائم)، وطبعاً لن يكون مستبعداً قيام دور نشر أخرى بالأمر نفسه مع رائعته الأكثر شهرة 1984 ! والسؤال المتوقع هو: لماذا لجأت دار النشر لذلك؟ ومن المستهدف بهذا النوع من الترجمات؟

كتب أحد المعترضين: وبأية لهجة من اللهجات المصرية ستتم الترجمة ؟ هل بلهجة أهل القاهرة أم الإسكندرية أم عرب سيناء؟ يرد عليه آخر يبدو أنه وجد في ترجمة الأدب العالمي للهجات المحكية فائدة لم يرها غيره: إنها خطوة لا تخلو من منفعة فهذه الترجمة ستشجع الشباب الذين يستثقلون الفصحى للتعرف على القراءة أولاً والتعرف على ذخائر الأدب العالمي ثانياً وهذا يخدم انتشار الكتاب بين قطاعات نتهمها دائماً بعدم القراءة، إضافة إلى أنها ستساعد الأجانب الذين يدرسون ويعيشون في مصر. على إجادة المصرية المحكية بسهولة!

والحقيقةُ أن الأدب العالمي لطالما وجد طريقه لجميع شرائح المجتمع العربي عبر اللغة العربية الفصحى التي يسرت للجميع فهم وحب الأدب العالمي والعربي دون أية صعوبات، أما الذين لا يقرؤون الأدب بالعربية فلن يقرؤوه بأية طريقة أخرى؛ لأن العيب فيهم وليس لأن البادي مكتوب بالفصحى، فنقوم بتخريب الأدب والذائقة معاً لأجلهم!

ثم هل تعني موافقتنا على هذه الخطوة، جواز تحويل روائع الشعر العربي إلى اللهجات المحكية، فنقرأ المتنبي وامرؤ القيس وبشار بن برد والأعشى وقيس والنابغة الذبياني ومحمود درويش ونازك الملائكة ونزار قباني باللهجة المصرية أو الكويتية أو المغربية مثلاً؟ أم أن الأمر ليس أكثر من طريقة تجارية مبتذلة للإثراء وتحويل الأدب إلى حالة مثيرة للسخرية والتهكم بدل أن يكون أداة للارتقاء بالذائقة والإحساس؟

فهل هناك من سيحرك ساكناً ليمنع هذا التوجه بدل أن يتحول إلى موجة فنسمع غداً عن «مئة عام من العزلة» باللهجة الإماراتية، و«الحرب والسلام» بالسودانية، و«الأخوة كرامازوف» باللبنانية... وهكذا.. ما عاد شيء مستبعداً في زمن الأعاجيب هذا!!