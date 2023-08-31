النرويج تعتزم إغلاق سفارتها في مالي

أعلنت مملكة النرويج، عزمها إغلاق سفارتها في مالي بحلول نهاية العام الجاري. وأفادت وزارة الخارجية النرويجية، أمس، بأن المملكة قررت إغلاق السفارة في العاصمة المالية، باماكو، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

يأتي قرار أوسلو غلق السفارة في باماكو على إثر موافقة مجلس الأمن على إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسما»، المستمرة منذ عقد، بعدما طلب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة يوليو الماضي، من القوات الأممية مغادرة البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أنه سوف «تكون لهذا (الرحيل) تبعات على أمن البعثات الدبلوماسية، بما فيها البعثة النرويجية، والمنظمات الدولية في مالي».

وأضافت «الخارجية النرويجية»، «اتخذ قرار إقفال السفارة في باماكو عقب تقييم لإمكان الحفاظ على المصالح النرويجية في مالي، نظراً للوضع الأمني في البلد».

وكانت مجموعة من ضباط الجيش، قد أطاحت في 18 أغسطس 2020، الرئيس، إبراهيم أبوبكر كيتا، إثر احتجاجات استمرت لشهور شهدتها البلاد، اعتراضاً على عجزه عن وضع حد للتمدد المسلح، وأعمال العنف، والتدهور الاقتصادي والفساد.

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