مستقبل تعليمي غامض لأطفال اللاجئين بالأردن

تقع الأسر السورية اللاجئة في الأردن بين فكي الواقع المرير والخوف من المستقبل، فالواقع يفرض بأن تتخذ الأسر قرارات صعبة لا ترغب بها، ولكن ليس أمامها رفاهية الخيارات، ومن هنا فإن العديد من هذه الأسر باتت تفكر أنه لا جدوى من تعليم الأبناء، وأن إلحاقهم في سوق العمل قد يساعدهم في الإنفاق الشهري على توفير متطلباتهم الأساسية.

ووفقاً للإحصائيات، فإن وزارة التربية والتعليم في الأردن تستقبل في مدارسها أكثر من 150 ألف طالب سوري، وهذه الأعداد تعتبر هائلة وتؤثر سلباً على منظومة العملية التعليمية ومخرجاتها بحسب المختصين، ونتيجة لتراجع الدعم الدولي المقدم لهم بشكل كبير، فإن هناك مخاوف بأن تلجأ هذه الأسر إلى قرار ترك الدراسة للأبناء، والتوجه نحو خيارات قاسية وهي غير محمودة على المدى البعيد نتيجة ارتداداتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

يقول عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد ارسلان، إن التعليم في البداية هو حق، ويجب النظر له بهذا الشكل، ولكن الأردن في ظل تراجع المساندة الدولية فإنه بات يتحمل فاتورة عالية نتيجة اللجوء، الذي من المفترض أن يسهم المجتمع الدولي في تكاليفه، ففي قطاع التعليم فإن المدارس الأردنية تتحمل عبئاً وحملاً زائداً أدى إلى التأثير على طبيعة ونوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

وبين ارسلان أن هناك محاولات دبلوماسية حثيثة من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتطبيق مبادرة «خطوة بخطوة»، التي تتضمن في تفاصيلها تهيئة الظروف من أجل تشجيع العودة إلى سوريا، ومن المتوقع أنه خلال السنتين المقبلتين سيكون هناك تحرك لعملية العودة بعد أن كانت تعيش عملية جمود.

وأوضح النائب الأردني أن تراجع الدعم سيكون له مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية، فترك مقاعد الدراسة والولوج إلى سوق العمل من قبل الأحداث لا يصب في مصلحة أحد، واستمرار تعليمهم أفضل من هذه الخيارات الأخرى والتي تعد خطيرة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن الحكومة الأردنية تتكبد تكاليف مرتفعة على قطاع التعليم لاستمرار الخدمة التعليمية للاجئين جراء تقديم الخدمات القصوى من قبل الوزارة، حيث يبلغ متوسط الإنفاق على كل طالب 720 ديناراً أردنياً في المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

وقبل سنتين، أظهرت إحصائية أن جيلاً كاملاً من الأطفال السوريين في الأردن سيواجهون مستقبلاً مظلماً، بعد أن كشفت إحصاءات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 83 ألف طفل سوري في المملكة «خارج أسوار المدارس»، أي ما يشكل نحو ثلث الأطفال السوريين الموجودين في الأردن.

مخاطر مستقبلية

ويبين رئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم الحموري، أنه من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة ملحوظة في ظواهر غير محمودة نتيجة تراجع الدعم الدولي للاجئين، حيث ستزداد عمالة الأطفال بين اللاجئين، وسيكون هناك تسرب ملحوظ من المدارس فضلاً عن الزواج المبكر للفتيات، وغيرها من الظواهر الخطيرة المرفوضة، وفي ذات الوقت فإن وجود أكثر من 150 ألف طالب سوري في ظل عجز الموازنة في الأردن ومحدودية الموارد وتردي البنية التحتية في المدارس فهذا يفرض ضغوطاً إضافية على المملكة.

وبين أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بالإيفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين، فإهمال مساندتهم سيكون له مخاطر متعددة، ومن أهمها التأثير على تعليمهم بمختلف مستوياته، وفي المحصلة فإن هذه الظروف سيكون لها انعكاس على مستقبلهم كأجيال نشأت دون تعليم.

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