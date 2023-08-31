روسيا: لا ضمانات جديدة لاستئناف «اتفاق الحبوب»

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي علامة على أنها سوف تحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق «غداً» إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو. وبين أن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس، على هامش زيارة يجريها الوزير التركي إلى موسكو.

من جانبه، أعلن فيدان، أن منظمة الأمم المتحدة أعدت، بمساهمة أنقرة، حزمة جديدة من المقترحات بشأن اتفاقية ممر الحبوب. وقال: «ذلك يشكل أساساً مناسباً لإحياء الاتفاقية».

وأوردت وكالة «الأناضول»، التركية، عن فيدان قوله، إن بلاده سوف تتواصل بشأن اتفاقية الحبوب التي «تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي، والاستقرار، والسلام في البحر الأسود».

ولفت إلى أن «روسيا لديها مطالب حيال تصدير حبوبها وأسمدتها دون أي انقطاع، وقد أكدنا أهمية تلبيتها».

وكشف الوزير التركي أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان قريباً في مدينة سوتشي الروسية. وأكمل: «سيناقش الزعيمان بشكل شامل القضايا العالقة في جدول أعمالنا على الصعيدين الثنائي والإقليمي». وأوضح أن زيارته إلى موسكو، تعتبر بمثابة تحضير للقاء المرتقب بين الرئيسين في سوتشي.

وذكر أنه بحث مع لافروف قضايا مختلفة مثل الاقتصاد، والطاقة، والسياحة والعلاقات القنصلية بين البلدين. وتابع: «ناقشنا ما يمكننا القيام به لتحسين تعاوننا في إطار التزامات بلدنا الوطنية والدولية. وشددنا على أهمية عمل البلدين معاً في مكافحة الإرهاب».

ورداً على سؤال عن إحياء مبادرة الحبوب، قال فيدان: إن أنقرة، لاسيما الرئيس أردوغان، على اتصال مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد. وأشار إلى أن التركيز يتم على الفرص التي قد تتشكل فيما يتعلق بالخطوات الجادة الرامية إلى إحياء المبادرة من جديد.

وشدد على أن الأمم المتحدة على وجه الخصوص تقوم بأنشطة مهمة في هذا الملف، وهناك اتصالات مكثفة بين فريق الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، والمسؤولين الأتراك المعنيين. وأوضح أن هناك مساراً قائماً حالياً من أجل فهم موقف روسيا ومطالبها بشكل أفضل، والعمل على تلبيتها.

إلى ذلك، قال لناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن «اتفاق الحبوب»، وأكد أن موسكو مستعدة لاستئنافها «فوراً» بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.

وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية، نقلاً عن بيسكوف قوله لصحافيين، إنه «لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشة حتى الآن، لكن سيكون هناك بحث بشأن هذا الموضوع في موسكو، اليوم وفي المستقبل القريب، وعلى أعلى مستوى بالطبع».

وتابع: إنه «من الصعب تحديد مدى فاعليتها، ولكني أكرر مجدداً، كمورد مسؤول للحبوب، فإن روسيا تشارك في مثل هذه المناقشات».

وشدد بيسكوف على تصريحات الرئيس الروسي، بأن «موسكو مستعدة لاستئناف اتفاق الحبوب على الفور بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا».

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