تنصيب الجنرال بريس نغيما «رئيساً انتقالياً» للغابون الاثنين

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، أمس، أن مراسم تنصيب الجنرال، بريس أوليغي نغيما، «رئيساً انتقالياً»، أمام المحكمة الدستورية، الاثنين المقبل، في حين يعكف قادة أفارقة على صياغة كيفية الرد على العسكر الذين أطاحوا برئيس الغابون، علي بونغو أونديمبا. بينما حضت المعارضة في الغابون الانقلابيين على الاعتراف بفوزها في الانتخابات. وتسود حالة ترقب في الغابون بانتظار معرفة مصير حكم عائلة علي بونغو أونديمبا الذي دام 55 عاماً.

مراسم

وأكد الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، التي تضم قيادات الجيش، أولريك مانفومبي، أن الجنرال بريس أوليغي نغيما قرر إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل»، متعهداً بالتزام بلاده بكل «التزاماتها الخارجية والداخلية». وقال مانفومبي إن الجنرال أوليغي نغيما «سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية الاثنين المقبل في مقر رئاسة الجمهورية». ونقل مانفومبي طمأنة الجنرال أوليغي نغيما لـ«جميع المانحين والشركاء في التنمية، ومقرضي الدولة»، بقوله إنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات، لضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي».

في الأثناء، يعكف قادة أفارقة على صياغة كيفية الرد على العسكر بعد الإطاحة برئيس الغابون، وتنصيب «رئيس انتقالي». ونددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكواس» بـ«الانقلاب»، وأعلنت، في بيان، عزمها عقد اجتماع «وشيك» لزعماء دول المنطقة، لتحديد كيفية الرد، ولم تحدد موعداً لذلك.

وقال ناطق باسم الأمانة العامة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سوف يجتمع لمناقشة الانقلاب.

معارضة

إلى ذلك، حضت المعارضة في الغابون العسكريين الذين أطاحوا بعلي أونديمبا على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بـ«فوز» مرشحها.

ودعت «قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات، لتقييم الوضع في إطار وطني مسؤول، وإيجاد الحل الأفضل بين الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع».

من جانبه، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالانقلاب العسكري في الغابون، وشدد على أنه لا يمكن مقارنته بالانقلاب في النيجر، حيث إن العسكر في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.

وقال بوريل: «الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفاً أن تصويتاً مزوراً يمكن اعتباره بمثابة «انقلاب مؤسساتي» مدني.

وتحدث بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في إسبانيا، لمناقشة سُبل مساعدة «إيكواس»، في التعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر، بحضور ومشاركة رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر تواري.

وأوضح أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر.

وصرح بوريل لشبكة «سي.إن.إن.»: «الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلاً بتاتاً. في النيجر، كان الرئيس رئيساً منتخباً ديمقراطياً، أما في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي، لأن الانتخابات سُرقت».

وتابع: «لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلداً ديمقراطياً تماماً، مع عائلة تحكم البلاد منذ 50 عاماً».

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