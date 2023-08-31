البرهان: نستعد لمرحلة ما بعد الحرب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس، أن الحرب في بلاده سوف تنتهي، وأن السودانيين يستعدون لترتيبات ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن الشرطة السودانية «جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة»، فيما تواصلت المعارك الضارية بالعاصمة الخرطوم.

وقال البرهان خلال مخاطبته، أمس، قادة وجنود شرطة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان: «نواجه حرباً إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة ستفتت السودان وستصيب وحدته في مقتل»، وأضاف: «إنّ عدداً من الذين يقاتلون مع القوات المتمردة تعرضوا لخدعة كبيرة، ولا يدركون أنهم يحاربون من أجل مكاسب تخص أفراداً بعينهم»، وتابع: «إنها حرب قامت على كذب وستنتهي عاجلاً»، وأردف: «إنّ كثيراً من المقاتلين في صفوف التمرد بدؤوا يعوا تلك الخدعة».

واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش لخمسة أشهر بـ«ارتكاب جرائم حرب في الخرطوم ودارفور»، وشدد على أن تلك الجرائم تتطلب المحاسبة ومحاكمة مرتكبيها. وفق قوله.

وقال: «إن الشعب السوداني وقواته النظامية يخوضون الحرب لحماية وجود دولتهم، وهناك من يسعى لتقويض وتفتيت عضد الدولة»، وأضاف: «إنّ ما يتم الآن من قبل المتمردين يحمل مدلولات عنصرية وجهوية تنادي ضد مجموعات أخرى قبلية وهذا يهدد وحدة السودان».

ووجّه البرهان قوات الشرطة بالإعداد والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب لبسط الأمن ومحاربة الجريمة ومحاسبة كل الجناة، وقال: «إنّ المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الحرب، أتوقع أن تشهد الكثير من الجرائم الدخيلة مثل تجارة المخدرات والأسلحة والجماعات الإرهابية وغيرها، ما يتطلب إعداداً جيداً وتمتين وتقوية العمل الشرطي بما يمكنه من التصدي لتلك المهددات».

وأمر رئيس مجلس السيادة السوداني وزارة الداخلية بتخفيض قيمة استخراج الجواز السوداني، وذلك بعد موجة من الاستهجان والاستياء للرسوم الباهظة بحسب سودانيين والتي فرضتها إدارة الجوازات والتي تبلغ 150 ألف جنيه لجواز الكبار و75 جنيهاً للأطفال، وتوقفت خدمة استخراج الجوازات بعد توقف المصنع الذي ينتجها بالعاصمة الخرطوم منذ بداية اندلاع الحرب.

ميدانياً، تواصلت المعارك الضارية بالعاصمة الخرطوم، وشهدت مناطق متفرقة بمدن أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، كما استهدف الطيران الحربي مواقع تابعة للدعم السريع شرقي الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

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