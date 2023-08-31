«التعاون الخليجي» يجدد دعم جهود السلام في اليمن

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الموقف الثابت للمجلس في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وأشاد البديوي خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بالجهود المبذولة بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أمين عام مجلس التعاون أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجمهورية اليمنية في المجالات كافة.

وأكد الأمين العام حرص دول المجلس على دعم اليمن وتحقيق الاندماج بين الاقتصاد اليمني والخليجي في جميع المجالات والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه ، بما له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره لموقف مجلس التعاون في دعم الأمن في اليمن وصولاً إلى دوره الفاعل في مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد عقب انقلاب ميليشيا الحوثي.

كما أشاد بدعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكل الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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