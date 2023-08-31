غوتيريس في مهمة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قريباً الأراضي الفلسطينية، حيث سيقدم نصائح كثيرة للفلسطينيين، في مؤشرات جديدة تأتي من الخارج، وتتمحور حول ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لا سيما وأن الحالة الفلسطينية الداخلية تمر بأسوأ مراحلها، خصوصاً غداة مقتل شاب فلسطيني بنيران الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال اشتباكات في مخيم طولكرم.

وينتظر أن يدعو غوتيريس كذلك، إلى تعزيز الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأهمية إحياء المفاوضات السياسية بينهما.

وحسب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عمر عوض الله، فإن زيارة غوتيريس إلى فلسطين، تهدف للوقوف على آخر المستجدات السياسية، ومواكبة الأحداث الميدانية السائدة على الأرض في ظل التصعيد الحاصل، والذي أودى بحياة أكثر من 200 فلسطيني، ونحو 35 إسرائيلياً، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية.

ولفت عوض الله، إلى أن الحراك السياسي الفلسطيني ينصب في هذه المرحلة على التحضير لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ، مبيناً أن إحياء العملية السياسية يتصدر جدول أعمال الدورة إلى جانب العديد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالملف.

ويؤمن الأمين العام للأمم المتحدة بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وأهمية أن تبتعد القيادتان الفلسطينية والإسرائيلية عن حافة الهاوية، من خلال تكثيف المساعي الجادة لدفع عجلة السلام .

ويرجح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، أن تدفع زيارة غوتيريس باتجاه تعزيز المساعي الفلسطينية الداخلية لاستعادة الوحدة الوطنية، مبيناً أن وحدة الفلسطينيين من شأنها تعزيز دورهم في الأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز