الإمارات تدعم جهود «يونيفيل» في لبنان

أكدت دولة الإمارات دعمها جهود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، لدورها الحيوي في الحفاظ على الهدوء والاستقرار، لاسيما في الجنوب اللبناني والمنطقة بمجملها.

جاء ذلك خلال تعليل التصويت لبيان دولة الإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، ألقته معالي لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

أورد بيان الدولة: «بلغت التوترات على الخط الأزرق، مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006. وخلال السنة الماضية، لم يخلُ يوم من سخرية حزب الله من قراري مجلس الأمن 1701، و1559».

وذكر البيان: «أقاموا ثكنات عسكرية، وأبراج مراقبة إسمنتية، وأجروا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، كما منعوا القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، من حرية التحرك، وهاجموا بصفاقة قوات حفظ السلام».

وأضاف البيان: «إلى جانب تعمدهم إطالة أزمات لبنان التي لا تعد ولا تحصى، وعرقلة التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت الكارثي، وشلهم لمؤسسات الدولة الرئيسة». إذ «تُنذر هذه الأعمال الاستفزازية بتصعيد خطير في منطقتنا».

وقالت معاليها : بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة خلال المفاوضات المكثفة مع حامل القلم، وأعضاء المجلس، لضمان استجابة ولاية «يونيفيل» للتطورات على الأرض، كونها تؤثر جوهرياً على قدرتها في تنفيذ الولاية المنوطة بها.

وأضافت: وفقاً لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، لا تزال «يونيفيل» تواجه عراقيل تحد من حريتها في الحركة، ووصولها إلى كافة المواقع ذات الاهتمام. لهذا، سعينا لتحسين استجابة النص لهذه التحديات ودعم جهود «يونيفيل» في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها».

كما رحب البيان بتضمين النص المتعلق باستقلالية عمل «يونيفيل»، لغة واضحة تدعو الحكومة اللبنانية إلى تيسير وصول «يونيفيل» إلى جميع المواقع التي تطلبها القوة على نحو سريع وكامل، بما في ذلك «جميع المواقع ذات الاهتمام.

وشددت الدولة على ضرورة وفاء الحكومة اللبنانية، بمسؤولياتها فيما يتعلق بحرية حركة «يونيفيل»، نظراً لفشلها في تحقيق ذلك خلال مناسبات عدة.

وأكملت معالي لانا نسيبة خلال البيان: «رغم تفضيلنا أن تكون الفقرة 15 خالية من أي غموض كما هو الحال في القرار 2650، يجب علينا التوضيح بأن نص الفقرة 15 يقر ببساطة بما تنص عليه اتفاقية عمل «يونيفيل» (SOFA) بشأن تنسيق التحركات الكبيرة للقوات».

وتابعت: «لا يمكن تفسير هذا النص أو استخدامه، بأي حال من الأحوال، لتأخير أو إعاقة أو تقييد حرية حركة يونيفيل أو قدرتها على العمل باستقلالية».

وقالت: يسرنا أن هذا القرار قد تطرق بشكل خاص، للمرة الأولى، إلى ضرورة وصول «يونيفيل» إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، وذلك بناءً على طلب من دولة الإمارات.

وأردفت: «تأكيد الحرية الواضحة لحركة «يونيفيل»، يجسده نص الفقرة 16، التي توضح بشكل لا لبس فيه، ضرورة عدم تقييد الدوريات المعلنة وغير المعلنة أو إعاقتها».

فيما عبّر البيان عن «خيبة أمل إزاء التسوية غير المبررة التي أدت إلى حذف الإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي للغجر، التي كانت في المسودات السابقة، ونعتقد بأنها حظيت بتأييد واسع النطاق في هذا المجلس».

وفي هذا الصدد، قالت معاليها: كنا نفضل تضمين إشارات واضحة حول تزايد العراقيل التي تحد من حرية «يونيفيل» على الحركة، والقدرة على الوصول لكافة المناطق المهمة، منها مواقع تنصيب حاويات جمعية «الأخضر بلا حدود»، التابعة لحزب الله، إلا أن إضافة لغة بشأن المواقع ذات الاهتمام سيساعد «يونيفيل» على مراقبة هذه الأنشطة بشكل أفضل في المستقبل.

كما دانت الدولة «الأجندات التي تستهدف تغييب الأصوات اللبنانية الداعية للسلام، وتوفر في ذات الوقت منصات لإعلاء الأصوات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار لبنان».

وشدد البيان حرص الإمارات على «أمن واستقرار لبنان، يشمل هذا مشاركتها عن كثب في الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت قبل 17 عاماً لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، من خلال نقلها وجهة النظر الإقليمية إلى مجلس الأمن».

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