دعم الشركات الناشئة في تقنيات «الويب 3»

دخل مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وشركة TDeFi، الحاضنة الدولية لتقنيات «الويب 3» والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، المرحلة النهائية من عمليات التسجيل للمجموعة الثانية من حاضنة الشركات الناشئة في مجال تقنيات «الويب 3» في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستحصل جميع الشركات المتقدمة على إرشادات وخدمات ذات أولوية من مركز دبي للسلع المتعددة ليتم تأسيسها رسمياً في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة من الشركات الناجحة على سيولة بقيمة 100 ألف دولار من TDeFi، بشرط استيفاء الشروط والمعايير. سيتم الانتهاء من استقبال الطلبات اليوم.

ويركز البرنامج الذي يستمر خمسة أسابيع على تعزيز الخبرات، وضمان الامتثال فيما يتعلق بتقنيات «الويب 3» والتسويق. وسيتوج برنامج مسرّع الأعمال بفعالية لجمع التبرعات تركز على رأس المال الاستثماري.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن توفير منصة لتحقيق لنجاح هو سمة جوهرية لمركز دبي للسلع المتعددة، ومجال تقنيات «الويب 3» ليس استثناء. ومن خلال مركز الكريبتو التابع لنا، نحن فخورون بتقديم هذه الفرصة المثيرة المتمثلة في مسرّع الأعمال لمجموعة جديدة من شركات «الويب 3» المبتكرة في دبي».

من جانبه، قال غوراف دوباي، الرئيس التنفيذي لشركة TDeFi: «من الأفكار إلى تطوير استراتيجيات توسيع نطاق الأعمال، تم تصميم برنامج المسرّع الشامل الخاص بنا لإعداد شركات الويب 3 الناشئة لجولات تمويل رأس المال الاستثماري والعمل بكفاءة في عالم الواقع.

ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة من أجل هذه المجموعة الثانية، وتطوير هذه الشركات الناشئة إلى شركات مزدهرة».

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