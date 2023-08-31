«ألِف العقارية» تبدأ تنفيذ «الممشى سيرة»

بدأت مجموعة ألِف تنفيذ مشروع «الممشى سيرة»، الواقع بالمنطقة 2 ضمن مشروعها السابق في «الممشى» بالشارقة.

ويتألف «الممشى سيرة» من ثلاث مجمّعات، تتوزع على 10 مبانٍ، وتضم 1586 وحدة سكنية، تضم أستوديوهات وشققاً سكنية مكونة من 1 و2 و3 غرف نوم.

ويضم المشروع مجموعة من الخدمات والمرافق الرياضية، مثل أحواض السباحة، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكيت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، فضلاً عن محال البيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق، وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

وأعربت مجموعة ألِف عن فخرها ببدء أعمال البناء في مشروع «الممشى سيرة»، معتبرة أنه أحد الأجزاء الرئيسة للمشروع الأكبر «الممشى» بالشارقة، حيث سيضيف معلماً بارزاً يتناغم مع سحر إمارة الشارقة الباسمة، ويتكامل مع رؤيتها المعمارية والحضارية الطموحة.

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