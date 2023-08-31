بيع برجين متطابقين بـ 204 ملايين درهم في دبي

أعلنت شركة «ميتيورا ديفلوبرز» العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن بيع أول مشاريعها في سوق دبي العقارية، وهو عبارة عن برجين متطابقين بقيمة 204 ملايين درهم.

وأكدت الشركة في بيان أنه تم إطلاق «إيست كريست» و«بارك سنترال 7»، وكلاهما يرتفع 19 طابقاً فوق المنطقة 17 من قرية جميرا الدائرية، في الربع الثاني من العام الجاري، وتم بيعهما في غضون أيام؛ ما يعكس طلباً كبيراً على قطاع العقارات ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة في الإمارات، وذلك بحسب مطورين عقاريين.

ويرتفع برج «إيست كريست» بنحو 250 قدماً فوق سطح الأرض، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تزيد على 167000 قدم مربعة، ويضم 118 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة تمتد على 19 طابقاً، وكل شقة بمساحة تتراوح من 648 إلى 775 قدماً مربعة.

وتم إطلاق المشروع بقيمة 102 مليون درهم في مايو الماضي، بعد أن تم تجهيز الهيكل بتمويل داخلي، ومن المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2024. وتم شراء العقار من قبل المستثمرين والمشترين والوسطاء في غضون أيام من طرحه؛ ما دفع شركة «ميتيورا ديفلوبرز» للإعلان لاحقاً عن برجها الثاني «بارك سنترال 7» في الحي المجاور في قرية جميرا الدائرية.

وأطلقت شركة «ميتيورا ديفلوبرز» برجها الثاني «بارك سنترال 7» في منتصف مايو، وتم بيعه، ومن المتوقع تسليم البرج الثاني للمشترين في الربع الثاني من عام 2024.

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