«الوطنية للانتخابات» تؤكد جاهزية منظومة التصويت

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة أيام التصويت المبكر خلال الفترة (04 ـ 06) أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس (07) أكتوبر.

وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة.

وصادقت اللجنة على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة غداً، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. واستعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية التي تبدأ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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