«الوطنية للانتخابات» تؤكد جاهزية منظومة التصويت

«الوطنية للانتخابات» تؤكد جاهزية منظومة التصويت
التاريخ
8/31/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة أيام التصويت المبكر خلال الفترة (04 ـ 06) أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس (07) أكتوبر.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة.
وصادقت اللجنة على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة غداً، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. واستعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية التي تبدأ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: «الوطنية للانتخابات» تستعرض الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN31082023000110011019ID1106993699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.