سالم المري: المهمة حققت أهدافاً علمية واستراتيجية

أكد سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة سلطان النيادي للفضاء حققت أهدافاً استراتيجية منها أهداف مرتبطة بالتجارب العلمية، حيث قام بأكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع 25 جامعة محلية وعالمية و10 وكالات فضاء دولية، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي تحققت ليست مقتصرة على التجارب بل أسهمت رحلة سلطان في تعريف المجتمع الإماراتي والمجتمع في المنطقة بأهمية علوم الفضاء، حيث نظم المركز أكثر من 20 تواصلاً مع الجمهور.

وأوضح المري أن الرحلة التي قام بها سلطان النيادي إلى الفضاء أسهمت في تعليمنا كيفية العيش في الفضاء لفترة طويلة، ومنحتنا الخبرة التي تحفزنا لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر أو كوكب المريخ لفترات مطولة، لافتة إلى أنه من خلال هذه المهمات التي تعتبر نسبياً قريبة من كوكب الأرض ونستطيع أن ندرس التأثير على جسم الإنسان في المهمات الطويلة وبعد ذلك عندما تكون لدينا مهمات بعيدة لكوكب المريخ نطبق الأشياء التي تعلمناها في هذه المهمة.

وكان النيادي قد نجح خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين، وأجرى النيادي خلال المهمة عدداً من التجارب العلمية الرائدة التي استغرقت نحو 585 ساعة ومن أبرزها تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 التي تساعد على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، والاشتراك في أنشطة البحث البشري المدرجة على جدول الطاقم، والتي تضمنت عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع، فضلاً عن الكثير من التجارب العلمية الناجحة الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز